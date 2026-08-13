15 Ağustos Cumartesi’yi 16 Ağustos Pazar’a bağlayan gece gerçekleşecek bu aktarım sırasında televizyon izleme keyfinizin kesintiye uğramaması için yapılması gerekenler ise oldukça basit.

Çanak anteninizin yönünü değiştirmenize ya da yeni bir anten almanıza kesinlikle gerek yok.

Yeni Nesil TKGS Destekli Televizyon veya Uydu Alıcısı olanların kanal listeleri otomatik olarak güncellenecektir. TKGS otomatik veya manuelde ise Herhangi bir ayar veya arama yapmanıza gerek kalmadan yayınlarımızı izlemeye devam edebilirsiniz.

Eski Nesil Uydu Alıcısı olanların ise 16 Ağustos sabahından itibaren televizyon ya da uydu alıcısından "Otomatik Kanal Taraması" veya "Şebeke Taraması" yapması yeterlidir.

Aksu TV Frekans Değiştirmiyor, Kanal Listeniz Güncelleniyor!

Aksu TV olarak frekans bilgilerimizde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. Ancak güncelleme ve tarama sonrası kanal sıralamasında numaramız değişebilir. Aksu TV'yi izlemeye devam etmek için kanal listenizi kontrol etmeyi unutmayın. Platformlardan (Digitürk, Artı Dijital Medya, IP TV) ve Aksu Dijital uygulamasından ise yayınlarımız kesintisiz olarak devam edecektir herhangi bir değişiklik yapmanıza gerek yoktur.

Manuel arama yapacak izleyicilerimiz, Türksat’ın Tüm Kanallar için Duyurduğu güncelleme frekans bilgileri ise şunlardır:

Frekans: 12380 MHz | Polarizasyon: Dikey (V) | Sembol Oranı: 27500 | FEC: 3/4

12380 MHz | Dikey (V) | 27500 | 3/4 Frekans: 12423 MHz | Polarizasyon: Yatay (H) | Sembol Oranı: 30000 | FEC: 3/4

Aksu TV Mevcut Frekans Bilgilerimiz