Kahramanmaraş’ta haftalık kurulan semt pazarları ve sebze halindeki güncel meyve-sebze fiyatları vatandaşlar ve pazar esnafı tarafından yakından takip ediliyor. Yaz sezonunun ortasında yerli üretimin artmasıyla birlikte sebze fiyatlarında genel bir kararlılık gözlenirken, bazı meyve türlerinde ise fiyatlar ortalamanın üzerinde seyrediyor.
Pazar tezgahlarındaki son durumu değerlendiren esnaf, özellikle tarla ürünlerinin pazara inmesiyle domates, biber ve salatalık gibi temel mutfak ürünlerinde fiyatların makul seviyelerde kaldığını belirtiyor.
Güncel Meyve ve Sebze Tezgâh Fiyatları
Kahramanmaraş semt pazarlarında öne çıkan güncel ortalama kilogram satış fiyatları şu şekildedir:
|Ürün Çeşidi
|Ortalama Fiyat (TL / Kg)
|Domates (Bursa)
|20 TL
|Salatalık
|20 TL
|Acı Biber
|50 TL
|Üzüm
|50 TL
|Patates
|25 TL
|Muz Yerli
|45 TL
|Karpuz
|10 - 15 TL
|Kavun
|20 TL
|Maraş Sumak Ekşi
|275 TL
|Kırmızı Erik
|40 TL
Vatandaş Ne Diyor, Esnaf Ne Bekliyor?
Pazara alışverişe gelen vatandaşlar, temel sebze kalemlerindeki fiyatların mutfak bütçesini zorlamadığını ifade ederken, meyve fiyatlarındaki yüksek seyrin alışveriş miktarlarını etkilediğini vurguluyor.
Esnaf ise önümüzdeki haftalarda bölge rekoltesinin artmasıyla birlikte meyve grubunda da fiyatların biraz daha gerilemesini öngörüyor.
Pazardaki Güncel Fiyatlar: