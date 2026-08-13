Kahramanmaraş’ta haftalık kurulan semt pazarları ve sebze halindeki güncel meyve-sebze fiyatları vatandaşlar ve pazar esnafı tarafından yakından takip ediliyor. Yaz sezonunun ortasında yerli üretimin artmasıyla birlikte sebze fiyatlarında genel bir kararlılık gözlenirken, bazı meyve türlerinde ise fiyatlar ortalamanın üzerinde seyrediyor.

Pazar tezgahlarındaki son durumu değerlendiren esnaf, özellikle tarla ürünlerinin pazara inmesiyle domates, biber ve salatalık gibi temel mutfak ürünlerinde fiyatların makul seviyelerde kaldığını belirtiyor.

Güncel Meyve ve Sebze Tezgâh Fiyatları

Kahramanmaraş semt pazarlarında öne çıkan güncel ortalama kilogram satış fiyatları şu şekildedir:

Ürün Çeşidi Ortalama Fiyat (TL / Kg) Domates (Bursa) 20 TL Salatalık 20 TL Acı Biber 50 TL Üzüm 50 TL Patates 25 TL Muz Yerli 45 TL Karpuz 10 - 15 TL Kavun 20 TL Maraş Sumak Ekşi 275 TL Kırmızı Erik 40 TL

Vatandaş Ne Diyor, Esnaf Ne Bekliyor?

Pazara alışverişe gelen vatandaşlar, temel sebze kalemlerindeki fiyatların mutfak bütçesini zorlamadığını ifade ederken, meyve fiyatlarındaki yüksek seyrin alışveriş miktarlarını etkilediğini vurguluyor.

Esnaf ise önümüzdeki haftalarda bölge rekoltesinin artmasıyla birlikte meyve grubunda da fiyatların biraz daha gerilemesini öngörüyor.

Pazardaki Güncel Fiyatlar: