Kahramanmaraş'ta Gece Yarısı Kurtarma Operasyonu

Kahramanmaraş'ta gece saatlerinde yaşanan olayda, vatandaşların korku dolu anlar yaşamasına neden olan bir mahsur kalma vakası yaşandı. Onikişubat ilçesine bağlı Sadıklı Mahallesi sınırlarında seyir halinde olan bir araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle yoldan çıkarak mahsur kaldı.

AFAD Ekipleri Hızır Gibi Yetişti

Araç içerisinde mahsur kalan baba ve kızının yardım çağrısı üzerine bölgeye anında ekipler sevk edildi.

Olay yerine intikal eden AFAD ekipleri, mahsur kalan vatandaşların güvenli bir şekilde bulundukları yerden çıkarılması için yoğun bir çalışma yürüttü.

Sağlık Durumları İyi

Ekiplerin başarılı ve koordineli çalışması sonucunda araçtan çıkarılan baba ve kızı güvenli bölgeye alındı. Olay yerinde tedbir amaçlı sağlık kontrolleri gerçekleştirilen iki vatandaşın sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Bölgede olası risklere karşı güvenlik önlemleri alınarak operasyon sonlandırıldı.