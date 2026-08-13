Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat ilçesinde ulaşımı rahatlatacak yeni yol projeleri üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Gedemen Mahallesi'nde bulunan 90017. Sokak'ta da yol genişletme ve sıcak asfalt çalışmaları başlatıldı.

Yaklaşık 1,5 kilometre uzunluğundaki yolun genişliği 8 metreden 15 metreye çıkarılıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla bölgedeki ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale gelmesi bekleniyor.

Dr. Sait Bulvarı’ndan Kayseri Yolu’na Uzanan Yeni Güzergâh

Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü proje, doğu-batı yönünde alternatif ve kesintisiz bir ulaşım güzergâhı oluşturmayı amaçlıyor.

Proje kapsamında daha önce Bediüzzaman Bulvarı, Dr. Sadık Ahmet Caddesi, Gaziosmanpaşa Bulvarı, Garbi Sokak, 14059. Sokak ve 14053. Sokak'ta yol genişletme, sıcak asfalt ve kavşak düzenleme çalışmaları tamamlandı.

Gedemen'deki 90017. Sokak'ta devam eden çalışmaların da tamamlanmasıyla güzergâhın önemli bir bölümü kullanıma hazır hale gelecek.

Yaklaşık 10 Kilometrelik Kesintisiz Ulaşım

Projenin tamamlanmasıyla Dr. Sait Bulvarı'ndan Kayseri Yolu'na kadar uzanan yaklaşık 10 kilometrelik doğu-batı ulaşım aksının oluşturulması hedefleniyor.

Yeni güzergâh sayesinde özellikle doğu ve batı yönünde seyahat eden sürücülere alternatif bir ulaşım seçeneği sunulacak. Böylece şehir içindeki mevcut ana arterlerdeki yoğunluğun da dengelenmesi amaçlanıyor.

Alparslan Türkeş ve Necmettin Erbakan Bulvarları Rahatlayacak

Yeni ulaşım aksının en önemli hedeflerinden biri ise kentteki trafik yükünü azaltmak. Projenin tamamlanmasıyla Alparslan Türkeş Bulvarı ile Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'ndaki araç yoğunluğunun önemli ölçüde azalması bekleniyor.

Büyükşehir Belediyesi, yeni yol bağlantıları ve kapasite artırma çalışmalarıyla Kahramanmaraş'ta ulaşımın daha akıcı hale getirilmesini hedefliyor.