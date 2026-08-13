Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihi ve kültürel mirasını korumaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Dulkadiroğlu ilçesi Kayabaşı Mahallesi’nde bulunan tescilli Kocabaş Konağı da yeniden ayağa kaldırılıyor.

Yaklaşık iki asırlık geçmişe sahip olan konak, 6 Şubat depremlerinde önemli ölçüde hasar aldı. Restorasyon çalışmaları ise Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanan projeler doğrultusunda yürütülüyor.

Konağın Özgün Mimarisi Korunuyor

Restorasyonda yapının tarihi kimliğinin korunmasına öncelik veriliyor. Deprem nedeniyle zarar gören duvar ve kemerlerde onarım yapılırken, hasarlı sıvalar kontrollü biçimde kaldırılıyor.

Çalışmalar sırasında yapının taş, tuğla ve ahşap unsurları detaylı şekilde inceleniyor. Tarihi konağın karakteristik özellikleri arasında yer alan ahşap tavan, kapı, pencere, merdiven ve galeri bölümlerinin mümkün olduğunca korunması ve özgün yapısına uygun şekilde iyileştirilmesi hedefleniyor.

Avlu ve Bahçe Duvarları da Yenileniyor

Restorasyon yalnızca konağın ana yapısıyla sınırlı tutulmuyor. Depremde zarar gören bahçe ve avlu duvarlarında da çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Hasarlı bölümlerin kontrollü şekilde sökülmesinin ardından duvarların, konağın tarihi mimarisine uygun olarak yeniden yapılması planlanıyor. Dış cephe, avlu ve çevredeki kullanım alanlarında da yapıyla uyumlu düzenlemeler gerçekleştiriliyor.

200 Yıllık Kahramanmaraş Konağı

Kocabaş Konağı, geleneksel Kahramanmaraş konak mimarisinin önemli örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Üç katlı ve orta sofalı plan anlayışına sahip olan yapının zemin ve birinci kat duvarlarında taş malzeme kullanılırken, ara duvarlarda bağdadi sistem bulunuyor. İkinci katın ise tamamen bağdadi sistemle inşa edildiği belirtiliyor.

Yaklaşık 156 metrekarelik alana sahip tarihi konak, geleneksel mimari özellikleriyle Kahramanmaraş'ın geçmişten günümüze ulaşan önemli yapıları arasında yer alıyor.

Restorasyon Sonrası Yeni Bir İşlev Kazanacak

Kocabaş Konağı'nın restorasyonunun tamamlanmasının ardından yeniden işlevlendirilerek vatandaşların kullanımına açılması planlanıyor. Tarihi yapının, yöresel Kahramanmaraş lezzetleri ile günümüz mutfağını buluşturan bir restoran olarak hizmet vermesi hedefleniyor.

Böylece yaklaşık 200 yıllık tarihi yapı hem korunmuş olacak hem de Kahramanmaraş'ın sosyal, kültürel ve turizm hayatına yeniden kazandırılacak.

Kahramanmaraş’ın Tarihi Dokusu Güçleniyor

Kocabaş Konağı'ndaki restorasyon çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte, depremde zarar gören tarihi yapılardan biri daha özgün kimliğiyle geleceğe taşınmış olacak. Tarihi konağın yeniden kullanıma kazandırılması, özellikle Kahramanmaraş'ın geleneksel konak mimarisinin yaşatılması ve kentin kültür turizminin güçlendirilmesi açısından da önem taşıyor.