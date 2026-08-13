KAFUM’da Müzik Ziyafeti

Türk halk müziğinin güçlü yorumcularından biri olan Kubat, kendine has sempatik kişiliği, muhteşem sesi ve usta yorumuyla Kahramanmaraşlı hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Tarih: 14 Ağustos Cuma

Saat: 21.30

Yer: KAFUM (Kahramanmaraş Fuar Merkezi)

Fuar Coşkusu Zirve Yapacak

Geniş repertuvarındaki en sevilen türküleri ve eserleri seslendirecek olan ünlü sanatçı, fuar alanını dolduran binlerce müziksevere coşku dolu anlar yaşatacak. Kahramanmaraş'ta yaz aylarının kültür, sanat ve eğlence merkezi haline gelen Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, bu dev konserle birlikte hareketliliğini doruk noktaya çıkaracak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, bu özel ve müzik dolu geceye tüm vatandaşları davet ederek konserin fuar coşkusuna ayrı bir renk katacağını vurguladı.