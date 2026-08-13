Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde sürdürdüğü yol ve ulaşım yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların daha güvenli, konforlu ve hızlı seyahat imkânlarına kavuşması amacıyla harekete geçen ekipler, Elbistan'da stratejik bir projeyi daha hayata geçiriyor.

Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; Uzunpınar, Köşk ve Yapılı mahalleleri arasında bağlantı sağlayan 10 kilometrelik kritik grup yolu sathi asfaltla kaplanıyor.

İki Kat Sathi Asfalt Serimi Gerçekleştirilecek

Bölge halkının günlük yaşamını doğrudan etkileyen projede ekipler, titizlikle sahada mesai harcıyor. Uzunpınar, Köşk ve Yapılı güzergahında ilk kat sathi asfalt serim işlemleri sürerken, bu aşamanın tamamlanmasının hemen ardından ikinci ve son kat asfalt tabakası serilecek. Uygulanan bu dayanıklı yapı sayesinde grup yolu, uzun yıllar boyunca bölge halkına sorunsuz bir şekilde hizmet verecek.

18 Milyon TL'lik Dev Ulaşım Yatırımı

Toplam 18 Milyon TL yatırım bedeliyle hayata geçirilen projeyle birlikte arterlerin ulaşım kalitesi tamamen modernize ediliyor. Özellikle tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yoğun olarak yürütüldüğü kırsal mahallelerde yol kalitesinin artması, günlük ekonomik akışı da doğrudan kolaylaştıracak. Yeni yol yapısı sayesinde araç trafiği çok daha akıcı hale gelirken, sürüş güvenliği de en üst seviyeye çıkarılmış olacak.