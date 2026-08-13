Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Aslanbey Mahallesi’nde yürütülen çalışmalar kapsamında, ulaşımda sorun oluşturan ve zamanla yıpranan sokaklar sıcak asfaltla yenileniyor.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalarla 7 bin 80, 7 bin 76 ve 7 bin 35’inci sokaklarda sıcak asfalt serimi gerçekleştiriliyor.

Mahalle İçi Ulaşım Konforu Artacak

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Aslanbey Mahallesi’ndeki yol standardının yükseltilmesi ve mahalle içi ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, altyapı çalışmaları ve kullanım nedeniyle yıpranan yolları yenileyerek vatandaşların günlük ulaşımını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Birçok Sokakta Çalışma Tamamlandı

Aslanbey Mahallesi’nde sıcak asfalt çalışmaları yalnızca belirli sokaklarla sınırlı kalmadı. Ekipler daha önce 7 bin 102, 7 bin 104, 7 bin 116, 7 bin 106, 7 bin 108, 7 bin 122, 7 bin 110, 7 bin 112, 7 bin 114, 7 bin 91, 7 bin 79 ve 7 bin 81’inci sokaklarda çalışmalarını tamamladı.

Yürütülen çalışmalarla mahalledeki ulaşım ağının daha modern bir yapıya kavuşturulması ve vatandaşların daha kaliteli yol hizmetinden yararlanması amaçlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ihtiyaç duyulan bölgelerde yol yapım, bakım ve yenileme çalışmalarını program dahilinde sürdürüyor.