Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Başkan Fırat Görgel öncülüğünde gençlerin eğitim hayatına katkı sağlayacak yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor. Pusula Maraş çatısı altında bugüne kadar gençlerin akademik, sosyal ve kişisel gelişimlerine yönelik birçok çalışma gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan öğrenciler için Pusula Maraş Eğitim Merkezini hizmete sunuyor. Gençlerin sınav hazırlık süreçlerini daha verimli ve planlı şekilde geçirmelerini hedefleyen proje kapsamında, şehir merkezinde kurulacak eğitim merkezinde bin öğrenciye tamamen ücretsiz eğitim desteği verilecek. Eğitim Merkezinde öğrenciler yalnızca akademik eğitim almakla kalmayacak, aynı zamanda bireysel gelişimlerini destekleyen kapsamlı bir rehberlik sistemiyle de sınav sürecine hazırlanacak.

Gençlere Kapsamlı Eğitim Desteği

Pusula Maraş Eğitim Merkezi, LGS ve YKS hazırlık sürecindeki öğrencilerin ihtiyaç duyduğu tüm destekleri tek çatı altında buluşturacak. Alanında uzman ve deneyimli öğretmen kadrosu tarafından yürütülecek eğitimlerde, güncel sınav sistemine uygun kapsamlı ders programları uygulanacak. Merkezde her öğrenciye özel eğitim danışmanları görevlendirilecek. Öğrencilerin akademik gelişimleri yakından takip edilirken, bireysel ihtiyaçlarına göre yönlendirmeler yapılacak. Böylece öğrencilerin güçlü yönleri desteklenirken eksik oldukları konular da planlı bir şekilde tamamlanacak.

Yapay Zekâ Destekli Takip Sistemi

Pusula Maraş Eğitim Merkezi’nin öne çıkan özelliklerinden biri de yapay zekâ destekli öğrenci takip ve performans analiz sistemi olacak. Öğrencilerin ders başarıları, deneme sınavı sonuçları ve gelişim süreçleri dijital ortamda analiz edilerek kişiye özel değerlendirmeler hazırlanacak. Bu sistem sayesinde öğrencilerin eksik kazanımları erken aşamada tespit edilerek etüt ve telafi dersleri planlanacak. Düzenli gerçekleştirilecek deneme sınavlarıyla öğrencilerin sınav performansları ölçülecek, ayrıntılı başarı analizleriyle gelişim süreçleri sürekli takip edilecek.

Rehberlik ve Tercih Danışmanlığı da Sunulacak

Eğitim Merkezi yalnızca ders anlatımıyla sınırlı kalmayacak. Öğrencilere bireysel rehberlik hizmetleri sunulurken, sınav sonrası tercih dönemlerinde de uzman rehber öğretmenler tarafından tercih danışmanlığı desteği verilecek. Ayrıca öğrenci gelişim süreçleri düzenli olarak raporlanacak, veliler belirli aralıklarla bilgilendirilerek eğitim sürecine aktif şekilde dâhil edilecek. Böylece okul, öğrenci ve aile iş birliğiyle daha verimli bir eğitim modeli oluşturulması hedefleniyor.

Ön Başvurular Başladı

Pusula Maraş Eğitim Merkezi için ön başvuru süreci başladı. Eğitimlerden faydalanmak isteyen öğrenciler, https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2026/08/07/pusula-maras-yks-ve-lgs-hazirlik-kurslari-on-basvuru-formu internet adresi üzerinden çevrimiçi ön başvurularını gerçekleştirebiliyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından yapılacak değerlendirme süreciyle kesin kayıtlar oluşturulacak ve eğitim programı başlayacak. Gençlerin geleceğe daha donanımlı hazırlanmasını amaçlayan Pusula Maraş Eğitim Merkezi; ücretsiz eğitim desteği, uzman öğretmen kadrosu, yapay zekâ destekli takip sistemi, bireysel rehberlik hizmetleri ve disiplinli eğitim modeliyle Kahramanmaraş’ta sınavlara hazırlanan öğrenciler için önemli bir eğitim üssü olacak.