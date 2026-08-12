Ankara Kahramanmaraş Dernekleri Federasyonu heyeti, Kahramanmaraş’ta bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Federasyon Genel Başkanı Ramiz Çelik öncülüğündeki heyet, kentteki temasları kapsamında Vali Mükerrem Ünlüer ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’i ziyaret etti.

Ziyaretlere Ankara Andırınlılar Dernek Başkanı Abdurrahman Gök, Ankara Pazarcıklılar Dernek Başkanı Bülent Aksoy ve Federasyon Genel Başkan Yardımcısı Muhammet Serdar Okumuş da katıldı.

Heyetin ilk durağı Kahramanmaraş Valiliği oldu. Federasyon Genel Başkanı Ramiz Çelik ve beraberindeki heyet, Vali Mükerrem Ünlüer ile bir araya geldi.

Heyet daha sonra Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’i ziyaret etti. Ziyarette AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammed Burak Gül ile Başkan Fırat Görgel, federasyon heyetini karşıladı.

Ziyaretlerin ardından açıklamalarda bulunan Ankara Kahramanmaraş Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Ramiz Çelik, gerçekleştirdikleri temaslarda çeşitli konularda sunum yaptıklarını belirtti. Çelik, ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek kendilerini ağırlayan Vali Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ve AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül’e teşekkür etti.