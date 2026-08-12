Kahramanmaraş’ta yaz Kur’an kurslarının kapanışı dolayısıyla anlamlı ve renkli bir programa imza atıldı. “Caminin Gölgesinde Yetişen Nesil” temasıyla düzenlenen Yaz Kur’an Kursu Kapanış Programı, 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü Selahaddin Eyyubi Camii’nde gerçekleştirildi.

Onikişubat Müftülüğü öncülüğünde düzenlenen programa; İl Müftüsü Dr. Hasan Hüseyin Güller, Onikişubat Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Kibar, Necip Fazıl Mahallesi Muhtarı Zülküf Tufan, Vefa Grubu Başkanı Mehmet Tekinşen, din görevlileri, öğrenciler, aileler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yaz tatili boyunca camilerde Kur’an-ı Kerim ve dini bilgiler eğitimi alan öğrencilerin bir araya geldiği programda, çocukların hem öğrendiklerini sergilemeleri hem de keyifli bir gün geçirmeleri sağlandı.

Program kapsamında “Geleceğin Nesli Caminin Süsü” projesine ilişkin etkinlikler de gerçekleştirildi. Yaz Kur’an kurslarına katılan öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edilirken, çocukların camiyle ve manevi değerlerle bağlarının güçlendirilmesine yönelik mesajlar verildi.

Öğrenciler arasında yaz Kur’an kursu mini bilgi yarışması düzenlendi. Yarışmada dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi.

İlahi dinletisinin ardından çocukların sevdiği Rafadan Tayfa gösterisi de öğrencilerle buluştu. Programda öğrenciler ve aileleriyle toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirilirken, katılımcılara çeşitli ikramlar sunuldu.

Programda açıklamalarda bulunan İl Müftüsü Dr. Hasan Hüseyin Güller şu ifadeleri kullandı:

“Yaz Kur’an kurslarımız boyunca çocuklarımız camilerimizde hem Kur’an-ı Kerim’i hem de güzel ahlakı, paylaşmayı, kardeşliği ve manevi değerlerimizi öğrendiler. Bizim en büyük arzumuz, çocuklarımızın camilerimizi sadece yaz dönemlerinde değil, hayatlarının her döneminde kendi evleri gibi görmeleridir. ‘Caminin Gölgesinde Yetişen Nesil’ anlayışıyla gerçekleştirdiğimiz bu program, çocuklarımızın camilerimizle kurduğu güzel bağın önemli bir göstergesidir. Emeği geçen tüm hocalarımıza, velilerimize ve çocuklarımızın yanında olan herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Onikişubat Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Kibar da belediyenin bu tür programlara desteklerini sürdüreceğini ifade ederek konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onların eğitimine, sosyal gelişimine ve manevi dünyalarına katkı sağlayan her çalışmanın içerisinde olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bugün burada çocuklarımızın hem öğrendiklerini paylaşmalarına hem de güzel bir gün geçirmelerine vesile olduk. Çocuklarımızın yüzündeki tebessümü artıran, onların geleceğe daha güçlü hazırlanmasına katkı sunan her projenin yanında olmaya devam edeceğiz.”

Necip Fazıl Mahallesi Muhtarı Zülküf Tufan, Vefa Grubu Başkanı Mehmet Tekinşen de bu tür programların çok önemli olduğunu ve desteklerini artırarak devam ettireceklerinin altını çizdiler.

Renkli görüntülere sahne olan programın sonunda ise Onikişubat Belediyesi tarafından yaz Kur’an kurslarına katılan öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi.