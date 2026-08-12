Edinilen bilgilere göre kaza, bugün saat 15.20 sıralarında Akdemir Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, E.C. (27) yönetimindeki 46 P 2577 plakalı araç ile H.D. (18) idaresindeki motosiklet çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü H.D., olay yerinde hayatını kaybetti. Motosiklette yolcu olarak bulunan A.Ç. (18) ise ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan A.Ç., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.