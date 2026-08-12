Kahramanmaraş’ta yürekleri derinden yaralayan elim saldırının ardından devletin şefkat eli, hayatını kaybedenlerin ailelerine uzandı.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, İl Müftüsü ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü ile birlikte, Ayser Çalık Ortaokulunda meydana gelen elim saldırıda şehit olan öğretmen Ayla Kara’nın ve hayatını kaybeden öğrencilerin aileleriyle bir araya geldi.

Geride tarifsiz bir acı bırakan saldırının ardından Abdülhamithan Diyanet Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen programda, ailelerin yaşadığı büyük üzüntü paylaşılırken, onların talep ve ihtiyaçları da tek tek dinlendi.

Ailelerle yakından ilgilenen Vali Mükerrem Ünlüer, yaşanan acının tarif edilemez olduğunu ifade ederek, devletin tüm imkânlarıyla ailelerin yanında olduğunu vurguladı.

Ziyarette ailelerin dile getirdiği talepleri dinleyen Vali Ünlüer, kendilerine iletilen her konunun yakından takip edileceğini ve ihtiyaç duyulan desteğin sağlanacağını belirtti.

Gerçekleştirilen buluşmada, şehit öğretmen Ayla Kara ve hayatını kaybeden öğrenciler rahmet ve dualarla anılırken, ailelerin acıları paylaşıldı.