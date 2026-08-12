Kahramanmaraş’ta hizmet veren HG Hospital’da görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hüseyin Yönder, yaz aylarında sıcaklıkların artmasıyla birlikte makat bölgesi hastalıklarında artış yaşanabildiğine dikkat çekti.

Hemoroit, anal fissür, kıl dönmesi ve anal fistül gibi proktolojik hastalıkların özellikle sıcak havalarda daha fazla şikâyete neden olabildiğini belirten Yönder, makat bölgesinin terlemesi ve uzun süre nemli kalmasının bu sorunları artırabileceğini ifade etti.

Makat bölgesi hastalıklarından korunmada hijyenin önemli olduğunu vurgulayan Yönder, bölgenin mümkün olduğunca kuru tutulması gerektiğini söyledi. Özellikle yaz aylarında terlemenin azaltılmasının ve kişisel temizliğe dikkat edilmesinin önemine işaret etti.

Yönder, iç çamaşırı tercihine de dikkat çekerek pamuk ve doğal içerikli ürünlerin kullanılmasını, naylon içerikli kumaşların ise mümkün olduğunca azaltılmasını önerdi.

Uzmanlar, yaz aylarında artan sıcaklık ve terlemeye karşı alınacak basit önlemlerin makat sağlığının korunmasına katkı sağlayabileceğine dikkat çekiyor.