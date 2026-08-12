Kültür Yayınları aracılığıyla şehrin edebiyat birikimini gelecek kuşaklara aktarmaya devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesinin süreli yayınları arasında yer alan Yitiksöz ve Berdücesi dergilerinin yeni sayıları okurlarla buluştu. Şehrin köklü edebiyat geleneğini günümüz yayıncılık anlayışıyla buluşturan Kültür Yayınları, Kahramanmaraş’ın kültür ve sanat envanterinin zenginleştirilmesine önemli katkı sunuyor. Farklı edebi türlerde eserlerin, araştırma ve incelemelerin, düşünce yazılarının ve söyleşilerin okurlarla buluşturulduğu yayınlar; şehrin kültürel üretiminin görünür kılınmasına da imkân sağlıyor.

Yitiksöz’ün 36. Sayısı Yayında

Yayın hayatı boyunca nitelikli ve özgün içerikleriyle dikkat çeken Yitiksöz, 36. sayısıyla edebiyatseverlerin karşısına çıkıyor. Şiirden denemeye, inceleme yazılarından düşünce metinlerine kadar farklı türleri bir araya getiren dergi, her sayısında olduğu gibi yeni sayısında da zengin bir edebi seçki sunuyor. Yitiksöz’ün 36. sayısında ele alınan konular, günümüz dünyasının ruhuna, toplumsal değişim ve dönüşümlere farklı pencerelerden bakıyor. Edebi niteliğinin yanı sıra düşünsel derinliğiyle de öne çıkan yazılar, okuru yalnızca estetik bir yolculuğa çıkarmakla kalmıyor; güncel meseleler üzerine düşünmeye ve farklı bakış açıları geliştirmeye de davet ediyor.

Berdücesi’nin Yaz Sayısı Okurla Buluştu

Büyükşehir Belediyesinin mevsimlik olarak yayımladığı kültür, edebiyat ve sanat dergisi Berdücesi de Yaz Sayısı ile raflardaki yerini aldı. Her sayısında farklı temaları ve zengin içeriğiyle edebiyatseverlere ulaşan Berdücesi, Kahramanmaraş ve Türkiye’deki kültürel üretimin farklı alanlarını bir araya getirerek okuyuculara kapsamlı bir içerik sunuyor.

Derginin Yaz Sayısı’nda Melek Demirdöğen, Sema Bayar, Abdullah Harmancı, Merve Uygun, Sanem Karaman, Derya Gezgin, Fatma Ünsal, Hümeyra Yağmur, Yağmur Atay ve Sevde Gözükara gibi önemli isimlerin şiir, öykü, portre, söyleşi ve deneme türündeki eserleri yer alıyor. Farklı edebi türleri aynı çatı altında buluşturan Berdücesi, böylece hem usta ve deneyimli kalemlere hem de farklı edebi yaklaşımlara alan açarak Kahramanmaraş’ın kültür-sanat atmosferine katkı sağlamayı sürdürüyor.

Kültür Yayınlarına Dijital Ortamda Ücretsiz Erişim

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Kültür Yayınları bünyesinde yayımlanan dergilerin yalnızca basılı olarak değil, dijital ortamda da okurların erişimine sunulduğu belirtildi. Okurlar, Büyükşehir Belediyesinin e-Kütüphane platformu üzerinden Yitiksöz ve Berdücesi’nin güncel sayılarına ulaşabildiği gibi dergilerin geçmiş sayılarını da dijital ortamda inceleyebiliyor. Ücretsiz olarak sunulan bu hizmet sayesinde Kahramanmaraş’ın edebiyat ve kültür birikiminin daha geniş kitlelere ulaştırılması hedefleniyor.