Dünyanın dört bir yanında olduğu gibi Türkiye'de de heyecanla beklenen Perseid meteor yağmuru, en yoğun dönemiyle bu gece ve yarın gece gökyüzünü aydınlatmaya hazırlanıyor. "109P/Swift-Tuttle" kuyruklu yıldızının bıraktığı kalıntılardan oluşan meteor yağmuru, Kahramanmaraş'tan da kusursuz bir şekilde izlenebilecek.

Kahramanmaraş İçin En İdeal Gözlem Saatleri

Uzmanların ve astronomi kaynaklarının paylaştığı verilere göre; şehirde akşam saat 20.10 itibarıyla Perseid meteor yağmuru görüntülenebilecek. Hava kararıp gece başlasa da, gökyüzündeki hareketliliğin ve meteor geçişlerinin en yüksek yoğunluğa ulaşacağı altın saatler ise 02.00 ile 05.00 arası olarak öne çıkıyor. Bu saatler arasında, ideal koşullarda saatte yüze yakın kayan yıldız çıplak gözle görülebilecek.

Kahramanmaraş'ta Nereden İzlenmeli?

Kahramanmaraş'ın ışık kirliliğinden uzak yüksek rakımlı ve açık alanlarında muazzam bir görsel şölene tanıklık edebilirsiniz. Şehir merkezindeki sokak lambalarından ve yapılardan uzaklaşarak kırsal bölgelere veya dağ eteklerine yönelmek, meteorların parlak izlerini yakalama şansını katbekat artırıyor. Teleskop veya dürbüne gerek kalmaksızın, tamamen çıplak gözle izlenebilecek bu geceyi kaçırmayın!