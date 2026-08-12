2. Lig deneyimi ve playoff geçmişiyle dikkat çeken Ayça Mine Özen, yeni sezonda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor’un başarısı için mücadele edecek.

Kariyerinde önemli başarılar bulunan Özen, 2020-2021 sezonunda Bahçeşehir Fethiye formasıyla 2. Lig şampiyonluğu yaşadı.

Tecrübeli pasör daha önce Bahçeşehir Fethiye, Altınordu Altekma, Göztepe, Malatya Nicer Hotel, Orhaniyespor ve son olarak Hatay Voleybol takımlarında forma giydi.

Playoff Deneyimi Dikkat Çekiyor

Ayça Mine Özen, kariyeri boyunca birçok takımında playoff heyecanı yaşadı. Özen, Altınordu Altekma ve Malatya Nicer Hotel dışındaki tüm takımlarıyla playoff mücadelesinde yer aldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor yönetimi, yeni sezon öncesinde kadroyu güçlendirmek amacıyla transfer çalışmalarını sürdürürken, Özen transferi takımın hedefleri açısından önemli bir takviye olarak değerlendiriliyor.

Kahramanmaraş ekibinin, Kadınlar Voleybol 2. Ligi’nde yeni sezonda üst sıraları hedeflemesi bekleniyor.