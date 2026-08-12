Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, kentin sosyal ve kültürel hayatına renk katarken, aynı zamanda kamu kurumlarının vatandaşlarla doğrudan buluştuğu önemli bir platforma dönüştü.

Sadece alışverişin, eğlencenin ve nostaljinin yaşandığı bir fuar olmanın çok ötesine geçen organizasyonda; farklı kurum ve kuruluşların açtığı stantlarla vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyetleri de gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından fuar alanında stant açıldı.

İl Müdürlüğü ekipleri, standı ziyaret eden vatandaşlara yürütülen çalışmalar, sunulan sosyal hizmetler ve destek mekanizmaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği fuarda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü standı da dikkat çeken noktalar arasında yer aldı.

Güler yüzlü ekipler tarafından ziyaretçilerin soruları yanıtlanırken, vatandaşlara ihtiyaç duyabilecekleri sosyal hizmetler konusunda yol gösterici bilgiler aktarıldı.

Özellikle ailelerin, çocukların, kadınların, yaşlıların ve dezavantajlı bireylerin yararlanabileceği hizmetlere ilişkin bilgilendirmelerin yapıldığı stantta, vatandaşlara çeşitli tanıtım materyalleri ve broşürler de dağıtıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları stantla da sınırlı kalmadı, Fuara gelen vatandaşlara ve fuar alanındaki esnafa ulaşmak amacıyla ekipler, alan içerisinde de ziyaretler gerçekleştirdi.

Esnaf ve vatandaşlarla birebir iletişim kuran ekipler, sosyal hizmetler ve destekler hakkında bilgilendirici broşürler dağıtarak merak edilen konularda bilgi verdi.

Böylece kurumun sunduğu hizmetlerin daha geniş kitlelere ulaştırılması ve vatandaşların ihtiyaç duydukları destek mekanizmalarından haberdar olmaları amaçlandı.