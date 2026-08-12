Kahramanmaraş'ta yaz akşamlarının vazgeçilmez adresi haline gelen Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, dopdolu etkinlik takvimiyle vatandaşları ağırlamaya devam ediyor. Kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Kahramanmaraşlıların unutulmaz bir akşam yaşayacağı yeni bir konser gecesi kapıda.

Bu Akşam KAFUM'da Türkü Rüzgarı Esecek

Fuar etkinlikleri kapsamında 13 Ağustos Perşembe günü (bu akşam) saat 20.00’da başlayacak olan geceye, ünlü sunucu Mehmet Ercan renk katacak. Programın sunuculuğunu üstleneceği etkinlikte, şehrin ve müziğin sevilen seslerinden Hatice Gökçeli ile Furkan Pehlivan sahne alacak.

İkilinin seslendireceği Türk Halk Müziği’nin dillere pelesenk olmuş birbirinden değerli eserleri, KAFUM Fuar Alanı’nı dolduran Kahramanmaraşlı müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatacak.

Konsere Katılım Ücretsiz

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, tüm etkinliklerde olduğu gibi bu konser organizasyonunun da ücretsiz olduğu belirtilerek, yediden sedeye tüm Kahramanmaraş halkı bu coşkulu geceye davet edildi.