Kahramanmaraş İstiklalspor, Trabzonspor altyapısından yetişen ve milli takım forması giyen genç sağ bek Oğuzhan Yılmaz’ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Trabzonspor altyapısından yetişti

2006 doğumlu Oğuzhan Yılmaz, futbol eğitimini Trabzonspor altyapısında aldı. Trabzonspor U19 takımının UEFA Gençlik Ligi’nde finale kadar yükseldiği tarihi sezonda kadroda yer alan Yılmaz, Avrupa’nın önemli gençlik organizasyonlarında da forma giydi.

1. Lig tecrübesiyle geliyor

Genç sağ bek, geçtiğimiz sezon Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sarıyer’de forma giydi. Yılmaz, Sarıyer formasıyla ligde 23, Türkiye Kupası’nda ise 2 karşılaşmada görev yaptı ve sezonu toplam 25 resmi maçla tamamladı.

Milli formayı giydi

Türkiye’nin alt yaş milli takımlarında da görev yapan Oğuzhan Yılmaz; U16, U18 ve U19 Milli Takımları seviyelerinde forma giydi. U20 formaları giydi.

Afyon kampında takımla çalışmalara başladı

Kahramanmaraş İstiklalspor’un Afyonkarahisar kampına katılan Oğuzhan Yılmaz, yeni takım arkadaşlarıyla birlikte antrenmanlara başladı.