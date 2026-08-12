İddiaya göre, kavşakta kırmızı ışıkta geçen bir araç ile seyir halindeki başka bir araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan biri yan yatarken, kazada 2 kişi yaralandı.

Kazanın ardından olay yerinde adeta savaş alanını andıran görüntüler oluştu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi.

Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Ekiplerin çalışmasıyla kavşakta trafik kontrolü sağlandı.

Kazanın kesin nedeni ve tarafların kusur durumunun yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.