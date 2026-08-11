Kahramanmaraş’ın spor altyapısını güçlendirecek yeni stadyum projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Dulkadiroğlu ilçesi İstasyon Mahallesi’nde yükselen 17 bin 500 seyirci kapasiteli Kahramanmaraş Stadyumu, tamamlandığında kentin en önemli spor tesislerinden biri olacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde yürütülen proje, yaklaşık 2 milyar TL’lik yatırım bedeliyle hayata geçiriliyor.

Tribünlerde çalışmalar tamamlandı

Modern mimarisiyle dikkat çeken stadyumda betonarme tribün imalatları tamamlandı. Projenin en dikkat çeken aşamalarından biri olan çelik çatı konstrüksiyonunda ise montaj çalışmaları yoğun şekilde sürdürülüyor.

Çatının ana iskeletinde önemli bölüm tamamlanırken, çalışmaların ilerleyen aşamalarında çatı kaplamaları, cephe uygulamaları ve ince işçiliklere geçilmesi planlanıyor.

17 bin 500 seyirci kapasitesine sahip olacak

Yeni Kahramanmaraş Stadyumu, 17 bin 500 kişilik seyirci kapasitesiyle kentin profesyonel ve amatör spor faaliyetlerine ev sahipliği yapacak. Yaklaşık 47 bin metrekarelik inşaat alanına sahip olacak tesiste 10 loca, geniş fuaye alanları, spor salonları ve çeşitli sosyal alanlar bulunacak.

Sadece maç günlerinde kullanılmayacak

Proje, yalnızca futbol karşılaşmalarının oynanacağı bir stadyum olarak tasarlanmadı. Stadyum bünyesindeki sosyal ve sportif alanların yanı sıra tesis çevresinde yaklaşık 82 bin metrekarelik peyzaj, dinlenme ve yürüyüş alanı oluşturulacak. Bu alanlarla birlikte stadyumun, vatandaşların maç günleri dışında da vakit geçirebileceği bir yaşam alanına dönüşmesi hedefleniyor.

Tamamlandığında bölgenin önemli spor tesisleri arasında yer alması beklenen Kahramanmaraş Stadyumu, profesyonel müsabakaların yanı sıra farklı sportif organizasyonlara ve sosyal etkinliklere de ev sahipliği yapabilecek.

Modern teknik altyapısı, sosyal donatıları ve geniş çevre düzenlemesiyle proje, Kahramanmaraş’ın spor altyapısına uzun yıllar hizmet edecek.

Şehrin yeni buluşma noktalarından biri olacak

İstasyon Mahallesi’nde yükselen stadyumun çevresindeki geniş sosyal alanlarla birlikte şehrin yeni buluşma noktalarından biri olması hedefleniyor.

Çatı ve cephe çalışmalarının ilerlemesiyle birlikte stadyumun dış görünümü de giderek ortaya çıkarken, ince işçilik ve çevre düzenlemelerinin tamamlanmasıyla tesisin nihai görünümüne kavuşması bekleniyor.

17 bin 500 kişilik kapasitesi, yaklaşık 2 milyar TL’lik yatırım değeri ve 82 bin metrekarelik çevre düzenlemesiyle yeni Kahramanmaraş Stadyumu, kentin spor hayatında yeni bir dönemin kapısını aralayacak.