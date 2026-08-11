Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kabul edilen kanun değişikliğinin Resmî Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte, üniversitenin adı "İstiklal Bilim ve Teknoloji Üniversitesi" olarak değiştirildi. Bu karar, yalnızca bir unvan değişikliği olmayıp; üniversitenin akademik yapılanmasını, araştırma önceliklerini ve geleceğe yönelik misyonunu doğrudan geleceğin teknolojilerine odaklayan yepyeni bir stratejik dönüşüm hareketi olarak hayata geçirildi.

Gerçekleştirilen bu yapısal dönüşümle birlikte üniversite; savunma sanayii, havacılık, sivil havacılık ve yüksek teknoloji alanlarında nitelikli insan kaynağı yetiştiren, ihtisas odaklı bir yükseköğretim kurumu haline geliyor.

Belirli alanlarda ihtisaslaşmayı hedefleyen bu stratejik odaklanma, küresel ve ulusal düzeyde üniversiteler arasındaki rekabetçi konumunu en üst seviyeye taşıyacak.

Yapılan kanuni düzenleme ile üniversitenin akademik yapısı, yeni vizyona uygun olarak yeniden şekillendirildi. Bu süreçte KİÜ bünyesindeki İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, İletişim Fakültesi, Turizm Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Türkoğlu İslami İlimler Fakültesi, Elbistan Meslek Yüksekokulu, Elbistan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Türkoğlu Meslek Yüksekokulu Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’ne aktarıldı.

Bununla birlikte İstiklal Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde; mevcut Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ve Airbus-TUSAŞ Havacılık Meslek Yüksekokulu korunurken, stratejik hedefler doğrultusunda şu yeni birimlerin kurulmasına karar verildi:

Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi

Fen Fakültesi

TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

Elbistan İşletme Fakültesi

Yabancı Diller Yüksekokulu

Üniversitenin yeni vizyonu ve gerçekleştirilen stratejik dönüşüme ilişkin Aksu Haber’e özel değerlendirmelerde bulunan Rektör Prof. Dr. İsmail Bakan, şu ifadeleri kaydetti:

"Üniversitemiz için dönüm noktası niteliğinde olan bu stratejik dönüşüm ve isim değişikliği, ülkemizin 'Millî Teknoloji Hamlesi' vizyonuyla birebir örtüşmektedir. İstiklal Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak artık dağınık alanlar yerine; savunma sanayii, havacılık, sivil havacılık ve yüksek teknoloji gibi stratejik başlıklarda derinleşmeyi temel hedefimiz olarak belirledik. Bu stratejik odaklanma, mezunlarımızın sektördeki rekabet gücünü katlayarak artıracağı gibi üniversitemizi de ulusal ve uluslararası arenada saygın bir cazibe merkezi haline getirecektir.

Kahramanmaraş’ımızda hızla gelişmekte olan Havacılık ve Savunma Sanayii ekosisteminin hem nitelikli ara eleman hem de yüksek nitelikli mühendis ve uzman ihtiyaçlarını karşılamaya, aynı zamanda sektöre güçlü bir bilimsel altyapı sunmaya kararlıyız. Şehrimizi ve bölgesini bu stratejik alanların üssü yapmak için tüm akademik kadromuzla var gücümüzle çalışacağız."

Rektör Bakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere sürece katkıda bulunanlara da şükranlarını iletti. Bakan, sözlerini şöyle tamamladı:

“Üniversitemizin bu tarihi dönüşümünde, ülkemizin geleceğine ve yükseköğretim vizyonuna verilen desteğin payı büyük olduğundan, gerçekleştirilen bu yapısal ve vizyoner değişim dolayısıyla, yükseköğretim ve teknoloji hamlelerimize liderlik eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, kanun teklifinin yasalaşma sürecindeki katkılarından dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin değerli üyelerine, Üniversitelerin gelişimine yön veren Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar’a ve tüm YÖK Üyelerine, Kahramanmaraş Valimiz Sayın Mükerrem Ünlüer’e, ilimizin ve üniversitemizin her zaman yanında olan Kahramanmaraş Milletvekillerimiz Sayın Vahit Kirişci’ye, Sayın Ömer Oruç Bilal Debgici’ye, Sayın Mevlüt Kurt’a, Sayın Tuba Köksal’a, Sayın Mehmet Şahin’e ve Sayın İrfan Karatutlu’ya, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel’e, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Sayın Mustafa Buluntu ve yönetim kurulu üyelerine, Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanımız Sayın Mustafa Narlı ve yönetim kurulu üyeleri ile tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. İstiklal Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak; bilimin ışığında, teknolojinin öncülüğünde ülkemize ve milletimize hizmet etmeye gururla devam edeceğiz.”

Yeni ad ve stratejik misyonla birlikte Kahramanmaraş’ta kurulmakta olan ve hızla gelişen Havacılık ve Savunma Sanayii sektörünün en büyük destekçilerinden biri konumuna geliniyor.

Üniversite; sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli ara elemanların ve uzman kadroların yetiştirilmesinin yanı sıra, yürütülecek Ar-Ge projeleriyle bölgenin bilimsel ve teknolojik altyapısının inşasına öncülük edecek.