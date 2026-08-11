Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, yaban hayatını korumaya yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Son olarak Kahramanmaraş'ta yürütülen ortak av koruma ve kontrol faaliyetleri kapsamında, koruma altındaki saka kuşlarını kaçak olarak avlayan 4 kişi suçüstü yakalandı.

Operasyonun ardından yetkili merciler tarafından yasa dışı avcılara göz açtırmayan rekor miktarda para cezası kesildi.

Ele Geçirilenler ve Operasyonun Detayları

Ekiplerin titizlikle gerçekleştirdiği baskın ve kontrollerde kaçak avcılıkta kullanılan pek çok materyale el konuldu. Operasyon kapsamında:

175 adet canlı saka kuşu,

4 adet germe ağ,

4 adet kafes,

1 adet kuş sesi çıkaran cihaz ele geçirildi.

Kurtarılan 175 canlı saka kuşu, koruma altına alınarak gerekli bakım ve tedavilerinin yapılmasının ardından doğal yaşam alanlarına güvenle salıverildi.

2 Milyon Lirayı Aşan Ağır İdari ve Tazminat Cezası

Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet eden şahıslara kanunun öngördüğü en üst düzey müeyyideler uygulandı. Kaçak avcılara yönelik kesilen cezaların dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

İdari Para Cezası: 576 bin 660 lira

Tazminat Bedeli: 1 milyon 645 bin lira

Toplam Cezai İşlem: 2 milyon 221 bin 660 lira

DKMP Genel Müdürlüğü'nden yapılan resmi açıklamada "Kara Avcılığı Kanunu kapsamında kişilere 576 bin 660 lira idari para cezası ve 1 milyon 645 bin lira tazminat olmak üzere 2 milyon 221 bin 660 lira para cezası uygulandı. Saka kuşları, gerekli bakım ve tedavilerinin ardından doğal yaşam alanlarına salındı. Yaban hayatını korumak için denetimlerimiz kararlılıkla devam ediyor." mesajı verildi.