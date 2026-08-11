Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin kültür ve sosyal yaşamına hareket katmak amacıyla hayata geçirilen Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, yediden yetmişe her kesimi ağırlamaya devam ediyor. KAFUM Fuar Alanı’nı dolduran binlerce ziyaretçi, fuarın onuncu gününde de hem eğlence dolu yarışmalarla coştu hem de açık hava sinemasıyla geçmişe yolculuk yaptı.

Farklı yaş gruplarına hitap eden zengin etkinlik takvimiyle dikkat çeken dev organizasyon, ailelerin sevdikleriyle birlikte unutulmaz bir yaz akşamı geçirmesini sağladı.

"Aileler Yarışıyor" ile Fuar Alanı Kahkahalarla Yankılandı

Gecenin ilk etkinliklerinden biri olan ve büyük bir ilgiyle takip edilen "Aileler Yarışıyor" programı, bir kez daha izleyicilerle buluştu. Tiyatro ve sinema dünyasının sevilen ismi Osman Doğan'ın neşeli ve enerjik sunumuyla gerçekleştirilen yarışmada renkli görüntüler oluştu.

Sahneye çıkan aileler; bilgi, dikkat, hız ve takım çalışmasının ön plana çıktığı zorlu ama eğlenceli etaplarda birbiriyle kıyasıya mücadele etti. Yarışmacıların sergilediği samimi performanslar, aralarındaki eğlenceli diyaloglar ve izleyicilerin coşkulu tezahüratları fuar alanındaki heyecanı doruğa çıkardı.

KAFUM’da Yeşilçam Rüzgarı: "Kara Gözlüm" Dev Ekranda

"Aileler Yarışıyor" programının ardından KAFUM Fuar Alanı'ndaki atmosfer, açık hava sineması coşkusuyla devam etti. Ziyaretçilere nostaljik anlar yaşatmak amacıyla Türk sinemasının başyapıtlarından biri olan, başrollerini Türkan Şoray ve Kadir İnanır'ın paylaştığı romantik komedi türündeki "Kara Gözlüm" filmi gösterime sunuldu.

Kurulan dev ekranda açık havada film izlemenin keyfini çıkaran Kahramanmaraşlılar, aileleri ve yakınlarıyla birlikte hem unutulmaz bir esere tanıklık etti hem de eski Türk filmlerinin sıcak atmosferini yeniden yaşadı.

Kahramanmaraş’ın Sosyal Hayatına Canlılık Katıyor

KAFUM'da düzenlenen Geleneksel Ağustos Fuarı; konserlerden yarışmalara, açık hava sinemalarından sosyal aktivitelere kadar geniş bir yelpazeyi aynı çatı altında buluşturuyor. Farklı kuşakları ortak bir paydada buluşturan organizasyon, Kahramanmaraş halkına sevdikleriyle birlikte vakit geçirebilecekleri güvenli ve neşeli bir sosyal alan sunmayı sürdürüyor.