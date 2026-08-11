Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Türkoğlu ilçesinde bulunan Domuztepe Höyüğü’ndeki arkeolojik kazı çalışmalarını yerinde inceledi.

Yaklaşık 8 bin yıllık geçmişe sahip höyükte yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Ünlüer ve Görgel, bölgede ortaya çıkarılan tarihi buluntuları da değerlendirdi.

Kazı Başkanı Halil Tekin Bilgi Verdi

Vali Ünlüer ve Başkan Görgel’e, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Halil Tekin eşlik etti. Tekin, kazı alanında sürdürülen çalışmaların yanı sıra önceki sezonlarda gün yüzüne çıkarılan buluntular ve Domuztepe Höyüğü’nün bölgenin geçmişine ilişkin taşıdığı önem hakkında bilgi verdi.

Kazı çalışmalarının, Kahramanmaraş’ın tarihsel geçmişinin daha iyi anlaşılması açısından önemli veriler ortaya koyması bekleniyor.

“Tarihi Mirasımızı Gelecek Nesillere Aktarmalıyız”

İncelemelerin ardından değerlendirmelerde bulunan Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Domuztepe Höyüğü’nde yürütülen çalışmaların kentin tarihi ve kültürel mirasının korunması açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Ünlüer, kazı ekibine çalışmalarında başarılar dilerken, bölgede ortaya çıkarılacak yeni buluntuların Kahramanmaraş’ın geçmişine dair önemli bilgiler sunacağına dikkat çekti.

Domuztepe’nin Turizm Potansiyeli Güçlendirilecek

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ise Domuztepe Höyüğü’nün yalnızca arkeolojik açıdan değil, Kahramanmaraş’ın turizm potansiyeli açısından da önemli bir değer olduğunu ifade etti.

Kazı alanının genişletilerek çalışmaların daha kapsamlı şekilde sürdürülmesini hedeflediklerini belirten Görgel, Domuztepe Höyüğü’nün daha fazla ziyaretçi tarafından görülmesini istediklerini dile getirdi.

Görgel, Kahramanmaraş’ın sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginliklerin ulusal ve uluslararası alanda daha fazla tanıtılması için çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

Kahramanmaraş’ın Tarihi Geçmişine Işık Tutuyor

Domuztepe Höyüğü’nde sürdürülen arkeolojik çalışmalar, Kahramanmaraş’ın binlerce yıl öncesine uzanan geçmişinin araştırılması açısından önem taşıyor.

Kazıların ilerlemesiyle birlikte yeni buluntuların ortaya çıkarılması ve höyüğün tarihsel öneminin daha kapsamlı şekilde ortaya konulması hedefleniyor. Bölgenin turizme kazandırılması yönündeki çalışmalarla birlikte Domuztepe’nin Kahramanmaraş’ın önemli kültür rotalarından biri haline gelmesi amaçlanıyor.