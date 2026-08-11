Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi, bünyesinde istihdam edilmek üzere farklı unvanlarda toplam 19 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.

Kamu kurumlarında görev almak isteyen adayların yakından takip ettiği personel alımında başvurular e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı aracılığıyla online olarak yapılacak.

Hangi Kadrolara Alım Yapılacak?

Üniversitenin ilanında farklı görev alanları için şu kontenjanlara yer verildi:

Destek Personeli: 6

6 Destek Personeli (Şoför): 1

1 Büro Personeli: 2

2 Büro Personeli: 1

1 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek): 6

6 Makine Mühendisi: 1

1 Elektrik Mühendisliği: 1

1 Teknisyen (Yapı Tesisat Sistemleri): 1

Bu kadrolarla birlikte Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi bünyesinde toplam 19 kişi istihdam edilecek.

Başvurular 24 Ağustos’ta Sona Erecek

10 Ağustos 2026 tarihinde başlayan başvurular 24 Ağustos 2026 tarihinde sona erecek. Adaylar e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı'na giriş yaparak başvurularını gerçekleştirebilecek.

Başvuruların elektronik ortamda yapılması nedeniyle adayların başvuru sürecinde istenen bilgi ve belgeleri eksiksiz şekilde sisteme yüklemesi gerekiyor.

Mülakat Yapılmayacak

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi’nin personel alımında adayların yerleştirme işlemleri KPSS puan sıralaması esas alınarak gerçekleştirilecek. Alım kapsamında sözlü veya mülakat sınavı yapılmayacak. Adaylar, ilan kapsamında belirtilen şartları taşımaları ve KPSS puanlarının değerlendirilmesi sonucunda yerleştirilecek.

Başvuru Şartları

Genel Şartlar:

1- Başvuracak adayların yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir.

a. Türk vatandaşı olmak.

b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c. Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

ç. Erkekler için askerlik durumu itibarıyla, askerlikle ilişkisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

d. 657 sayılı Kanunun 53'üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

2- Kamu görevinden herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak.

3- 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereği hakkında yaptırılacak güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucunun olumlu olması gerekmektedir.

4- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasında yer alan "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması gerekmektedir.

5- Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığının alınmaması gerekmektedir.



6- Yükseköğretim kurumlarında örgün öğretime devam eden öğrenci olmamak.

7- Başvuran adayların sözleşme imzalamasına müteakip, Üniversitemizin tüm yerleşkelerinde ihtiyaç bulunan birimlerinde görevlendirilecek olup ihtiyaç duyulması halinde personel planlamaları dahilinde ilgili mevzuat gereğince farklı birimlerde de görevlendirilebileceklerdir.

8- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6'ncı maddesi gereğince sözleşmeli personel olarak atanmaya hak kazananların, işe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.

9- Lisans mezunlarının başvurularında 2024-KPSS P3, ön lisans mezunlarının başvurularında 2024-KPSS P93, ortaöğretim mezunlarının başvurularında 2024-KPSS P94 puan türleri dikkate alınacaktır.

10- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine müracaat edebilecektir. Birden fazla pozisyon için başvuran adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

11- Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir.

12- Pozisyonlara, eşdeğerliliği kabul edilen bölüm/program/dallardan mezun olanların da başvuruları kabul edilecektir.

13- Üniversitemiz her aşamada ilanı iptal etme veya ilanda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

14- İlanda bulunmayan hallerde genel mevzuat hükümleri geçerli olacaktır.

Başvuru Şekli

1- Başvurular, 10.08.2026-24.08.2026 tarihleri arasında e-Devlet Kapısı üzerinden "Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) üzerinden alınacaktır. (Şahsen başvuru alınmayacak olup, posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.) 2- Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edilecektir.

3- Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini PDF formatında e-Devlet üzerinden yükleyeceklerdir. Yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "Denklik Belgesi" alanına yüklemeleri gerekmektedir.

4- Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde "İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir." ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.

5- Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır. Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksik belgelerden adaylar sorumludur.

İstenilen Belgeler

1- Diploma veya geçici mezuniyet belgesi (Başvuru sırasında e-Devlet Kapısı'ndan otomatik kaydedilecektir.)

2- 2024 KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi (Başvuru sırasında e-Devlet Kapısı'ndan otomatik kaydedilecektir.)

3- Tecrübe istenen pozisyonlara başvuran adaylar için Barkodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Unvan Listesi (eDevletten barkodlu belge alınacaktır.) aday tarafından sistemde "Diğer Belgeleriniz" sekmesi altında bulunan belgeler bölümündeki "Mesleki Tecrübe Belgesi" alanına pdf formatında mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

4- Erkek adayların terhis veya askerlikten muaf olduğunu gösterir belge (Başvuru sırasında e-Devlet Kapısı'ndan otomatik kaydedilecektir.)

5- Vesikalık Fotoğraf

6- Adli Sicil Kaydı (Başvuru sırasında e-Devlet Kapısı'ndan otomatik kaydedilecektir.)

7- İstenen belgelerin ilan tarihinden önce alınmış olması gerekmekte olup tarih bulunmayan belgeler geçersiz kabul edilecektir.

8- Başvuru yapılan pozisyon için istenilen belgeler. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir.

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçların Açıklanması

1- İlanda belirtilen tüm şartları sağlayanlar arasından, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın doğrudan KPSS puan sıralamasına göre en yüksek puanlı adaydan başlamak suretiyle ilan edilen pozisyon sayısı kadar asıl ve ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı kadar yedek aday belirlenecektir. Bu şekilde belirlenen adayların puanlarının eşit olması durumunda mezuniyet tarihi önce olan adaya, eşitliğin devam etmesi halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır. Bunların da eşit olması durumunda kura usulü ile belirlenecek adayın yerleştirme işlemleri yapılacaktır.

2- KPSS'de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla aranan nitelikler ve genel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

3- Adaylar yerleştirme sonuçlarını kurumumuz resmi internet sitesi ile Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir.

4- KPSS puan sıralaması sonrasında atanmaya hak kazanan adaylar resmi internet adresimizde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

5- Yerleştirme sonuçları ve atama için talep edilen evrak resmi internet adresimizde yayımlanacaktır.

6- Atanmaya hak kazanan adayların, sonuçların yayımlandığı tarihten itibaren 10 (on) iş günü içerisinde işe başlamaları için gerekli evrakı tamamlayarak Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar atanma haklarını kaybedecektir.



7- Asıl adayların, işe başlama başvurusu yapmaması veya aranılan şartları taşımadığının tespit edilmesi durumunda, asıl aday yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

8- Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılacak olup sonucun olumlu olması halinde sözleşme yapılacaktır.

9- Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylardan tam teşekküllü hastanelerden "Görevini Devamlı Yapmasına Engel Olabilecek Sağlık Durumu Bulunmadığı"nı belirten sağlık raporu istenecektir.

Bilgi için: Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı adaydestek @istiklal.edu.tr mail adresinden personel ilan sorumlusu ile iletişime geçebilirler.

Not: Adayların başvuru yapmadan önce ilgili üniversitelerin resmi ilanlarında yer alan KPSS puan türü, mezuniyet, yaş, sertifika, deneyim ve özel şartları mutlaka kontrol etmesi gerekiyor.