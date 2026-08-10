Kahramanmaraş genelinde ulaşım altyapısının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, sanayi bölgelerindeki yol sorunlarına da çözüm üretmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Yeni Sanayi Sitesi’nde ekipler tarafından çeşitli sokaklarda sathi asfalt kaplama çalışması başlatıldı. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarla 73 bin 78, 73 bin 79 ve 73 bin 84’üncü sokakların yol yüzeyleri yenileniyor.

Sanayi İçerisindeki Yollar Modernleşiyor

Kentin önemli ticaret ve üretim merkezlerinden biri olan Yeni Sanayi Sitesi, gün boyunca yoğun araç trafiğine ev sahipliği yapıyor. Esnafın yanı sıra müşteriler ve farklı amaçlarla bölgeye gelen vatandaşlar tarafından kullanılan yolların yenilenmesiyle ulaşım şartlarının iyileştirilmesi hedefleniyor.

Gerçekleştirilen sathi asfalt uygulamasıyla yol yüzeylerinin daha düzenli ve kullanışlı hale getirilmesi amaçlanırken, çalışmaların tamamlanmasının ardından sanayi içerisindeki ulaşımın daha rahat sağlanması bekleniyor.

Esnaftan Yol Çalışmalarına Destek

Yeni Sanayi Sitesi’nde sürdürülen çalışmalar, bölgedeki esnaf tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Sanayi esnafı Cuma Çolak, uzun süredir bekledikleri yol çalışmasının başlamasından dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek, yapılan yatırımın esnaf açısından önemli olduğunu belirtti.

Bir diğer esnaf Akif Usta ise yol koşullarının özellikle iş makineleri açısından sorun oluşturduğunu ifade ederek, yenileme çalışmalarıyla birlikte sanayi sitesindeki ulaşımın daha rahat hale geleceğini söyledi.

Çalışmalar Kent Genelinde Sürüyor

Büyükşehir Belediyesi, Yeni Sanayi Sitesi’ndeki çalışmaların yanı sıra kent genelinde ulaşım altyapısının güçlendirilmesine yönelik yol yapım, bakım ve onarım faaliyetlerini program dâhilinde sürdürüyor.

Yol yatırımlarıyla birlikte hem vatandaşların hem de bölgedeki esnafın daha güvenli ve konforlu ulaşım imkânına kavuşması hedefleniyor.