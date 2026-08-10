Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezi ve ilçelerde vatandaşların daha güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım sağlayabilmesi amacıyla yol yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Dulkadiroğlu Genç Osman Mahallesi’nde gerçekleştirilen asfalt yenileme çalışmaları tamamladı.

Ekipler, mahalle genelinde ulaşım aksını oluşturan toplam 8 kilometre uzunluğundaki 26 cadde ve sokağın yollarını sıcak asfalt ile baştan sona yeniledi. Ana ulaşım güzergâhlarının yanı sıra mahalle içerisindeki ara sokaklarda da asfaltlama çalışmaları gerçekleştirildi. Böylece Genç Osman Mahallesi’nde hem araç hem de yaya ulaşımı konforlu hale getirildi.

71 Milyonluk Yatırıma 25 Bin Ton Sıcak Asfalt Kullanıldı

71 Milyon TL yatırım bedeliyle hayata geçirilen çalışmalarda mahalledeki ana ulaşım güzergâhları ile birçok ara sokak sıcak asfaltla yenilenerek vatandaşların hizmetine sunuldu. Çalışmalarda toplam 25 bin ton sıcak asfalt kullanıldı. Çalışmaların tamamlanması ile araç ve yaya ulaşımı daha güvenli ve kesintisiz ulaşım imkânı sağlandı. Modern asfalt kaplaması sayesinde yolların dayanıklılığı artırılırken, sürüş konforunu olumsuz etkileyen bozulmalar ve deformasyonlar da tamamen ortadan kaldırıldı.