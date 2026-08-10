Kahramanmaraş’ta 6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan kapsamlı yeniden yapılandırma ve ihya süreci tüm hızıyla devam ediyor. Kent genelinde depremlerde ağır hasar gören ibadethaneler, güvenli ve modern yapılarıyla yeniden ayağa kaldırılırken, bu kapsamda önemli bir projede daha mutlu sona yaklaşılıyor.

31 Milyon TL'lik Yatırımla Yeniden İnşa Ediliyor

Dulkadiroğlu ilçesi Yenişehir Mahallesi’nde yer alan ve 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alarak yıkılan Fatma Gölcü Camii, küllerinden yeniden doğuyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde; Türkiye Diyanet Vakfı ve Vakıf Katılım Bankası iş birliğiyle hayata geçirilen proje, yaklaşık 31 milyon TL’lik bir yatırımla gerçekleştiriliyor.

Kaba Yapı Tamamlandı, Minare Yükseldi

Proje takvimine uygun olarak titizlikle yürütülen çalışmalarda önemli bir aşama geride bırakıldı. Cami inşaatında gelinen son nokta şu şekilde:

Taşıyıcı Sistem: Temel ve betonarme taşıyıcı sistemler tamamen bitirildi; caminin ana kütlesi iki katlı olarak yükseldi.

Çatı ve Cephe: Yapının dış cephe duvarlarının önemli bir bölümü örülürken, betonarme çatı döşemesi de tamamlandı.

Minare: Caminin mimari siluetinin en önemli unsurlarından olan minarenin betonarme gövdesi de belirli bir seviyeye ulaştırıldı.

Temel ve kaba yapı aşamasını büyük ölçüde geride bırakan ekipler; dış cephe uygulamaları, mimari kaplamalar, minare detayları, iç mekân düzenlemeleri ve çevre peyzajı gibi ince işçilik çalışmalarına odaklanmaya hazırlanıyor.

Özgün Mimarisi Sadık Kalınarak Yükseliyor

Deprem bölgesindeki yapıların inşasında güvenli ve dayanıklı olma kriterinin yanı sıra estetik ve tarihi kimliğin korunmasına da büyük özen gösteriliyor. Bu anlayışla yeniden inşa edilen Fatma Gölcü Camii, özgün mimari karakterine tamamen sadık kalınarak şehre kazandırılıyor. Proje tamamlandığında, Yenişehir Mahallesi sakinleri modern, güvenli ve nitelikli bir ibadet alanına yeniden kavuşmuş olacak.