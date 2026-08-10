Kahramanmaraş’ta derin bir üzüntüye neden olan 15 Nisan 2026 tarihindeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda yaşanan elim saldırıda hayatını kaybeden şehitlerin hatıraları yaşatılmaya devam ediyor. Bu kapsamda, saldırıda şehit olan öğrencilerden Yusuf Tarık Gül’ün anısına Karacasu Ferhuş’ta anlamlı bir futbol turnuvası düzenlendi.
Geniş Katılımlı ve Duygu Dolu Anma Programı
Anma ve dayanışma duygusunun ön plana çıktığı organizasyon, gençleri sporun birleştirici gücü etrafında buluştururken şehitlerin hatırasını da canlı tuttu. Karacasu Ferhuş’taki futbol turnuvasını; Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Mansur Metehan, Ayser Çalık Ortaokulu’ndaki saldırıda hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara ile öğrencilerin aileleri ve çok sayıda vatandaş tribünlerden takip etti.
İlk Vuruş Başkan Görgel'den
Turnuvanın açılış ve başlama vuruşunu gerçekleştiren Başkan Fırat Görgel, ardından karşılaşmayı tribünden izleyerek sporcularla ve vatandaşlarla bir araya geldi. Gençlere başarı dileklerini ileten Başkan Görgel, sporun dostluk, kardeşlik ve dayanışmayı pekiştiren yönüne vurgu yaptı.
Turnuva alanında Ayser Çalık Ortaokulu şehitlerinin aileleriyle de yakından ilgilenen ve ailelerin acılarını paylaşan Başkan Görgel, yaptığı duygusal konuşmada şu ifadelere yer verdi:
“Bugün burada, 15 Nisan’da yaşanan elim saldırıda hayatını kaybeden evlatlarımızdan Yusuf Tarık Gül’ün aziz hatırası için düzenlenen futbol turnuvasında bir araya geldik. Aziz hatıralarını yaşatmak, isimlerini gelecek nesillere aktarmak ve ailelerinin yanında olmak bizim için büyük bir sorumluluk. Bugün burada sporun birleştirici ve iyileştirici gücüyle gençlerimizin bir araya geldiğini görmek bizler için de son derece anlamlı.
Yusuf Tarık’ın anısına düzenlenen bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Başta Ayser Çalık Ortaokulu şehitlerimizin kıymetli aileleri olmak üzere tüm yakınlarına bir kez daha sabır ve metanet diliyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ailelerimizin yanında olmaya, onların acılarını paylaşmaya ve evlatlarımızın hatıralarını yaşatmaya devam edeceğiz. Yusuf Tarık’ımız başta olmak üzere hayatını kaybeden tüm evlatlarımızı, Ayla öğretmenimizi rahmet, minnet ve dualarla anıyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun”