Kahramanmaraş’ta derin bir üzüntüye neden olan 15 Nisan 2026 tarihindeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda yaşanan elim saldırıda hayatını kaybeden şehitlerin hatıraları yaşatılmaya devam ediyor. Bu kapsamda, saldırıda şehit olan öğrencilerden Yusuf Tarık Gül’ün anısına Karacasu Ferhuş’ta anlamlı bir futbol turnuvası düzenlendi.

Geniş Katılımlı ve Duygu Dolu Anma Programı

Anma ve dayanışma duygusunun ön plana çıktığı organizasyon, gençleri sporun birleştirici gücü etrafında buluştururken şehitlerin hatırasını da canlı tuttu. Karacasu Ferhuş’taki futbol turnuvasını; Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Mansur Metehan, Ayser Çalık Ortaokulu’ndaki saldırıda hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara ile öğrencilerin aileleri ve çok sayıda vatandaş tribünlerden takip etti.

İlk Vuruş Başkan Görgel'den

Turnuvanın açılış ve başlama vuruşunu gerçekleştiren Başkan Fırat Görgel, ardından karşılaşmayı tribünden izleyerek sporcularla ve vatandaşlarla bir araya geldi. Gençlere başarı dileklerini ileten Başkan Görgel, sporun dostluk, kardeşlik ve dayanışmayı pekiştiren yönüne vurgu yaptı.

Turnuva alanında Ayser Çalık Ortaokulu şehitlerinin aileleriyle de yakından ilgilenen ve ailelerin acılarını paylaşan Başkan Görgel, yaptığı duygusal konuşmada şu ifadelere yer verdi: