Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelindeki ulaşım altyapısını daha güvenli, konforlu ve dayanıklı bir yapıya kavuşturmak amacıyla başlattığı asfalt seferberliğini kararlılıkla sürdürüyor. Şehir tarihinin en kapsamlı ulaşım yatırımlarından biri olarak hayata geçirilen projeler kapsamında, merkez ve ilçelerde yol yenileme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

3 Ayda 150 Kilometrelik Yol Ağı Yenilendi

Mayıs ayında başlatılan büyük asfalt seferberliği kapsamında bugüne kadar şehir genelinde toplam 150 kilometrelik yol ağı sıcak asfaltla kaplanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla, kullanım ömrünü tamamlayan cadde ve sokaklar modern standartlara kavuşturuluyor. Planlı program dahilinde ilerleyen çalışmalar, yalnızca mevcut yolları yenilemekle kalmıyor, aynı zamanda Kahramanmaraş'ın sürdürülebilir ulaşım altyapısına da büyük katkı sağlıyor.

3 – 9 Ağustos Tarihlerinde 17 Farklı Noktada Mesai

Hazırlanan haftalık çalışma programı doğrultusunda 3 – 9 Ağustos tarihleri arasında 2 ilçede toplam 17 farklı noktada yoğun bir sıcak asfalt serimi gerçekleştiriliyor. Ekiplerin sahada titizlikle yürüttüğü çalışmaların dağılımı ise şu şekilde:

Dulkadiroğlu Aslanbey Mahallesi: 7 bin 87, 70 bin 14, 70 bin 104, 70 bin 108, 70 bin 112 ve 70 bin 114’üncü sokaklar sıcak asfaltla buluşuyor.

Dulkadiroğlu Bahçelievler Mahallesi: 9 bin 38’inci Sokak ile kentin önemli arterlerinden Lütfi Köker Bulvarı yenileniyor.

Dulkadiroğlu Mehmet Akif Mahallesi: 45 bin 8, 45 bin 10, 45 bin 17, 45 bin 20, 45 bin 22, 45 bin 24, 45 bin 26 ve 45 bin 28’inci sokaklarda asfalt serim çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Andırın İlçesi: İlçedeki ulaşım kalitesini artırmak amacıyla Kesik Grup Yolu sıcak asfaltla kaplanıyor.

Ulaşımda Güvenlik ve Konfor En Üst Düzeyde

Gerçekleştirilen bu kapsamlı çalışmalar sayesinde Kahramanmaraş genelindeki yolların fiziki standartları önemli ölçüde yükseliyor. Sürücüler ve yayalar için çok daha güvenli ve konforlu seyahat imkânı sunan asfalt seferberliği, belirlenen program dahilinde farklı mahalle ve ilçelerde artarak devam edecek. Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş'ın ulaşım ağını modern bir geleceğe taşımak için aralıksız çalışmayı sürdürüyor.