Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin ulaşım ağını daha güçlü, güvenli ve dayanıklı bir yapıya kavuşturmak amacıyla başlattığı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Şehir merkezi, ilçe ve kırsal mahalle ayrımı gözetmeksizin hayata geçirilen projelerle ulaşım standartları her geçen gün yükseliyor.

7 İlçede 225 Milyon TL'lik Ulaşım Hamlesi

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Başkan Fırat Görgel’in göreve geldiği günden bu yana geçen 24 aylık süreçte toplam 31 yeni köprü ve menfez tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Yağışlar, sel ve taşkınlar nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmeyi hedefleyen bu dev yatırımların toplam maliyeti 225 milyon TL olarak gerçekleşti.

Ulaşım yatırımlarının Kahramanmaraş genelindeki dağılımı ise şu şekilde şekillendi:

Andırın: Geben, Tufanpaşa, Akçakoyunlu, Anacık ve Darıovası mahallelerine 6 yeni köprü ve menfez kazandırıldı.

Dulkadiroğlu: Budaklı, Çiğli, Maksutuşağı, Yeniyurt, Kabasakal ve Boyalı mahallelerinde yeni sanat yapıları inşa edildi.

Elbistan: Çalış Mahallesi’ne yeni menfez yapıldı.

Göksun: Kavşut, Köprübaşı ve Temurağa mahallelerindeki çalışmalar tamamlandı.

Onikişubat: Malik Ejder, Dadağlı, Döngel, Kalekaya, Kozcağız ve Cumhuriyet mahallelerinde toplam 7 yeni köprü ve menfez hizmete girdi.

Pazarcık: Büyüknacar, Çamlıca ve Eğrice mahallelerine 4 yeni yapı kazandırıldı.

Türkoğlu: Şekeroba, Yeşilyöre ve Kırmakaya mahallelerinde 4 köprü ve menfez inşa edildi.

Yeni Yatırımlar Yolda: 83 Milyon TL'lik Ek Planlama

Tamamlanan projelerle yetinmeyen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yeni köprü ve menfezlerin yapımı için de kollarını sıvadı. Bu kapsamda;

Devam Edenler: Dulkadiroğlu Osmanbey, Onikişubat Ayşepınarı ve Uludaz, Pazarcık Kızkapanlı ile Türkoğlu Avşarlı mahallelerinde yapım çalışmaları hızla sürüyor.

Planlananlar: Dulkadiroğlu Karacasu Karşıyaka, Göksun Keklikoluk, Onikişubat Hacılar ve Elbistan'da 2 mahallede daha yeni projelerin hayata geçirilmesi planlanıyor.

Devam eden ve planlanan bu yeni yatırımların toplam maliyetinin ise 83 milyon TL olacağı belirtildi.

Kırsal Mahallelerin Ulaşım Standardı Yükseliyor

Gerçekleştirilen köprü ve menfez yatırımlarıyla yalnızca fiziki altyapı güçlendirilmedi; aynı zamanda özellikle kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların ilçe merkezleri ve ana güzergâhlarla olan bağlantısı kesintisiz, güvenli ve konforlu bir hâle getirildi. Başkan Fırat Görgel öncülüğünde Kahramanmaraş’ın dört bir yanında sürdürülen bu kararlı çalışmalar, şehrin modern kent dokusuna ve ulaşım geleceğine katma değer sunmaya devam ediyor.