Kaza Yoğunoluk Yaylası-Şekeroba Yolunda Meydana Geldi

Kaza, Türkoğlu ilçesindeki Yoğunoluk Yaylası-Şekeroba bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hacı Şaban G. yönetimindeki 46 DY 437 plakalı hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yola devrildi. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

6 Kişi Yaralandı

Kazada araç sürücüsü Hacı Şaban G. ile birlikte araçta bulunan Musa G., Zümra G., Emirhan Hilmi G., Sultan G. ve Sümeyye G. yaralandı.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi kaza bölgesinde yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla Türkoğlu Dr. Kemal Beyazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma İnceleme Başlattı

Kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Kazanın kesin nedeninin yapılacak incelemenin ardından netlik kazanması bekleniyor.