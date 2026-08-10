Kahramanmaraş’ta sıcak hava etkisini sürdürecek

Kahramanmaraş’ta yaz sıcakları yeni haftada da etkisini göstermeye devam edecek. Meteorolojik tahminlere göre kentte 10 Ağustos Pazartesi günü 24 derece en düşük, 38 derece en yüksek sıcaklık bekleniyor.

Haftanın ilerleyen günlerinde sıcaklıkların kademeli olarak yükselmesi öngörülüyor. Özellikle 12 Ağustos Çarşamba günü termometrelerin 40 dereceyi göstermesi bekleniyor. Bu nedenle kentte yaşayan vatandaşların özellikle günün en sıcak saatlerinde dikkatli olması önem taşıyor.

Salı günü sıcaklık 39 derece

11 Ağustos Salı günü Kahramanmaraş’ta sıcaklıkların 24 ila 39 derece arasında olması tahmin ediliyor. Nem oranının ise yüzde 18 ile yüzde 87 arasında değişmesi bekleniyor.

Rüzgârın saatte 13 kilometre hızla esmesi öngörülürken, sıcak havanın etkisiyle özellikle öğle saatlerinde kent merkezinde bunaltıcı bir hava yaşanabileceği değerlendiriliyor.

Çarşamba günü sıcaklık 40 dereceye çıkacak

5 günlük tahminin en sıcak günü ise 12 Ağustos Çarşamba olacak. Kahramanmaraş’ta sıcaklığın en düşük 24, en yüksek ise 40 derece olması bekleniyor.

Çarşamba günü rüzgâr hızının saatte 11 kilometre civarında seyretmesi, nem oranının ise yüzde 16 ile yüzde 86 arasında olması tahmin ediliyor. Uzmanların sıcak havalarda özellikle öğle saatlerinde uzun süre güneş altında kalınmaması yönündeki uyarıları önem taşıyor.

Perşembe ve cuma günü 39 derece

13 Ağustos Perşembe günü sıcaklıkların 24-39 derece aralığında seyretmesi beklenirken, 14 Ağustos Cuma günü de benzer bir hava tablosu ortaya çıkacak. Cuma günü en düşük sıcaklık 24, en yüksek sıcaklık ise 39 derece olarak tahmin ediliyor.

Perşembe günü nem oranının yüzde 18-88, cuma günü ise yüzde 17-91 arasında olması bekleniyor. Rüzgâr hızının ise iki günde de saatte 11 ila 13 kilometre arasında değişeceği tahmin ediliyor.

Kahramanmaraş’ta 5 günlük sıcaklık tablosu