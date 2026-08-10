Görgel’den KAFUM’da Fuar Ziyareti

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından “Ailecek Fuardayız” temasıyla düzenlenen Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, kentte hareketlilik oluşturmaya devam ediyor.

Etkinlikler, konserler ve çeşitli programlarla ziyaretçilerini ağırlayan fuarı ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, stantları gezerek fuar esnafıyla bir araya geldi. Esnaflara hayırlı ve bereketli kazançlar dileyen Görgel, vatandaşlarla da sohbet ederek fuarla ilgili görüş ve önerilerini dinledi.

Başkan Görgel’in fuar ziyaretine, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Serdar Atalar ve Kültür, Spor ve Turizm Dairesi Başkanı Duran Doğan da eşlik etti.

“Ağustos Fuarı’nı Çok Önemsiyoruz”

Fuar ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Fırat Görgel, Ağustos Fuarı’nın Kahramanmaraş için yalnızca bir etkinlik olmadığını, geçmişten bugüne taşınan önemli bir değer olduğunu ifade etti. Görgel, fuara gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Ağustos Fuarı’nı çok önemsiyoruz, geçmişten kalan önemli bir miras bizim için” dedi.

Kahramanmaraşlıların yanı sıra şehir dışından gelen ziyaretçilerin de fuara yoğun ilgi gösterdiğini belirten Görgel, organizasyonun kentte oluşturduğu sosyal hareketliliğe dikkat çekti.

“Fuarımız Diğer Şehirlere de Örnek Oluyor”

Ağustos Fuarı’nın üç yıl aradan sonra yeniden düzenlenmesinin ardından geleneksel hale geldiğini belirten Görgel, organizasyonun başka kentlerde düzenlenen fuarlara da ilham verdiğini söyledi.

Başkan Görgel, “Hamdolsun 3 yıldır yeniden düzenliyoruz fuarımızı. Ağustos Fuarımız diğer şehirlere de örnek oluyor, yeni fuarlar düzenlenmeye başlanıyor” ifadelerini kullandı.

Fuarın Kahramanmaraş’ın kültürel kimliğinin yaşatılması açısından da önemli olduğunu vurgulayan Görgel, organizasyonun gelecek nesillere aktarılacak bir şehir mirası niteliğinde olduğunu kaydetti.

“Şehrimizi Her Alanda Yeniden İnşa Ediyoruz”

Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarının yalnızca altyapı ve üstyapı yatırımlarıyla sınırlı olmadığını belirten Başkan Görgel, kültür, sanat ve sosyal etkinliklerin de şehir yaşamında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Görgel, “Alt ve üstyapı çalışmaları kadar kültür ve sosyal etkinlikleri de önemsiyoruz. Şehrimizi her alanda yeniden inşa ediyoruz” diye konuştu.

KAFUM’da devam eden Ağustos Fuarı’nın, ticari hareketliliğin yanı sıra vatandaşların aileleriyle birlikte vakit geçirebildiği sosyal bir buluşma noktası oluşturduğu belirtildi. Fuarın farklı etkinlik ve programlarla ziyaretçilerini ağırlamaya devam edeceği bildirildi.