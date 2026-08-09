Kahramanmaraş’ın Rasim Özdenören Mahallesi Ahırdağ mevkiinde çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre yangın, bugün saat 15.15 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına 10 arazöz, 5 su ikmal aracı, 6 ilk müdahale aracı ve 2 helikopterin yanı sıra diğer kurumlara ait su ikmal araçlarıyla müdahale edildi. Çalışmalara toplam 85 personel katılırken, diğer kurumlardan da destek sağlandı.

Saat 15.55 itibarıyla kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Yangın sırasında bölgede hava sıcaklığının 36 derece, rüzgarın ise saatte 20 kilometre hızla estiği ve meteorolojik açıdan tehlikeli koşulların bulunduğu belirtildi.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, ekiplerin bölgede çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi