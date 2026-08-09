Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor Kipaş İstiklal Basket, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Genç ve hedef odaklı bir kadro kuran Kahramanmaraş temsilcisinde yerli oyuncular çalışmalara katılırken, yabancı oyuncuların da gelecek hafta takıma dahil olması bekleniyor.

Yaş ortalaması 25 olan ekip, yeni sezonda tempolu, mücadele gücü yüksek ve agresif bir oyun ortaya koymayı hedefliyor.

Geçtiğimiz sezon güçlü taraftar desteğiyle dikkat çeken Kipaş İstiklal Basket, yeni sezonda da taraftarını mutlu ederek geçtiğimiz sezonun üzerine çıkmayı amaçlıyor.

Kahramanmaraş temsilcisinin en büyük beklentisi ise sezon boyunca taraftarının desteğini arkasında hissetmek.