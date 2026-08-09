Milliyetçi Hareket Partisi Onikişubat İlçe Başkanlığı Olağan Kongresi, yoğun katılım ve coşkulu bir atmosferde gerçekleştirildi. Kongrede tek aday olarak seçime giren Koray Korkmaz, delegelerin oylarıyla MHP Onikişubat İlçe Başkanı oldu.

Saygı duruşu ve duanın ardından başlayan kongrede konuşan Korkmaz, yeni dönemde teşkilatı daha güçlü bir yapıya kavuşturmak için birlik ve beraberlik içerisinde çalışacaklarını ifade etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin mesajı, MYK Üyesi Yavuz Tellioğlu tarafından okunurken, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora’nın mesajını ise MHP Kahramanmaraş İl KAÇEP Başkanı Fadime Yalçınkaya paylaştı.

Divan Başkanı Davut Haskırış’ın konuşmasının ardından MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Mansur Metehan da birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş ise Koray Korkmaz’a hayırlı olsun dileklerini ileterek yeni görevinde başarılar diledi.

Kongre kapsamında kurban kesimi de gerçekleştirildi. Programın sonunda Koray Korkmaz ve teşkilat yöneticilerine çeşitli hediyeler takdim edilirken, kongre birlik ve beraberlik mesajlarıyla sona erdi.