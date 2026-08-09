Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı kapsamında düzenlenen konser programları vatandaşlardan yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Fuarın bu kez konuğu, Türk müziğinin güçlü kadın vokallerinden Funda Arar oldu.

Konserden saatler önce KAFUM’a gelen vatandaşlar, fuar alanını doldurdu. Funda Arar’ın sahneye çıkmasıyla birlikte alanda büyük bir coşku yaşanırken, 100 binin üzerinde müziksever sanatçının sevilen şarkılarına hep birlikte eşlik etti.

Funda Arar, sahne performansı ve sevilen eserleriyle Kahramanmaraşlılara müzik dolu bir gece yaşattı. Konser boyunca alanı dolduran vatandaşlar, sanatçının şarkılarına eşlik ederek renkli görüntüler oluşturdu.

Yoğun katılımla gerçekleşen Funda Arar konseri, Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı’nın en dikkat çeken etkinliklerinden biri olarak hafızalarda yerini aldı.