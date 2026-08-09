Kahramanmaraş’ın sosyal ve kültürel hayatına renk katan Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. “Ailecek Fuardayız” temasıyla düzenlenen fuarda hafta sonunun gelmesiyle birlikte ziyaretçi yoğunluğu da arttı.

Gün boyunca fuar alanını dolduran vatandaşlar; alışveriş alanlarından yeme içme noktalarına, çocuklara ve gençlere yönelik etkinliklerden eğlence alanlarına kadar fuarın sunduğu farklı imkânlardan yararlandı.

Özellikle ailelerin yoğun ilgi gösterdiği fuarda çocuklar eğlenceli etkinliklerle vakit geçirirken, gençler de kendileri için hazırlanan alanlarda çeşitli aktivitelerle keyifli anlar yaşadı. KAFUM, günün ilerleyen saatlerinde artan yoğunlukla birlikte hareketli görüntülere sahne oldu.

Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, hafta sonu boyunca Kahramanmaraşlıların buluşma noktalarından biri olurken, fuar alanında oluşan yoğunluk etkinliklere gösterilen ilgiyi de ortaya koydu.