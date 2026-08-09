Kahramanmaraş’ta 2022 yılında judo sporuna başlayan milli sporcu Zeynep Sude Bilginer, kısa sürede elde ettiği başarılarla uluslararası arenada adından söz ettirdi.

Daha önce Avrupa ve Olimpiyat şampiyonlukları yaşayan Bilginer, İsveç’in Lindesberg kentinde düzenlenen 2026 JUDOWN Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası’nda büyük bir başarıya imza attı.

+78 kilogram kategorisinde tatamiye çıkan Kahramanmaraşlı milli judocu, rakiplerini geride bırakarak Dünya Şampiyonu oldu. Bilginer, Mix Takımlar kategorisinde mücadele eden Türkiye Milli Takımı ile de dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Türkiye, grup müsabakalarında İsveç, Polonya ve Portekiz’i geçerken, yarı finalde Finlandiya’yı, finalde ise Polonya’yı mağlup ederek namağlup şampiyon oldu.

Böylece Zeynep Sude Bilginer, 2026 Dünya Şampiyonası’nda hem bireysel hem de Mix Takımlar kategorisinde dünya şampiyonluğu yaşayarak kariyerine iki önemli başarı daha ekledi. Kahramanmaraşlı sporcu, elde ettiği derecelerle şehrinin ve Türkiye’nin gururu oldu.