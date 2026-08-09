Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Ertuğrul Gazi Mahallesi’nin önemli ulaşım güzergâhlarından biri olan Mükremin Halil Caddesi’nde asfalt yenileme çalışmasını tamamladı.

Yaklaşık 1,5 kilometrelik caddede altyapı çalışmalarının ardından sıcak asfalt serimine geçildi. Çalışmalar kapsamında güzergâha 2 bin 500 ton sıcak asfalt serilirken, toplam 7 milyon TL’lik yatırımla caddenin ulaşım standardı yükseltildi.

Bölge sakinlerinin yanı sıra çevre mahallelerden gelen vatandaşların da yoğun olarak kullandığı cadde, yapılan çalışmalarla daha güvenli ve konforlu bir ulaşım güzergâhına dönüştürüldü.

Çalışmalar ikinci etapla devam edecek. Bu kapsamda caddedeki aydınlatma elemanları modernize edilirken, yürüyüş yollarında da yenileme yapılacak. Böylece Mükremin Halil Caddesi’nin hem araç hem de yaya ulaşımı açısından daha modern ve kullanışlı hale getirilmesi hedefleniyor.