Kahramanmaraş’ta iki aracın kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasının ardından taraflar arasında çıkan tartışmada, sürücülerden Y.A.’nın döner bıçağı ve sopayla saldırıya uğradığı iddia edildi.

Edinilen bilgilere göre kaza, Yavuz Selim Mahallesi 73033. Cadde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, iki aracın kafa kafaya çarpışmasının ardından henüz kazanın şokunu atlatamayan ve göğsünü direksiyona çarptığı için nefes almakta zorlanan sürücü Y.A., karşı tarafın saldırısına maruz kaldı.

Kaza sonrası yaşanan olayda, karşı taraftaki kişilerin Y.A.’ya döner bıçağı ve sopa ile saldırdığı öne sürüldü. Çevrede bulunan vatandaşların müdahalesiyle tarafların birbirinden uzaklaştırıldığı ve olayın sonlandırıldığı belirtildi. Yaşananların ardından Y.A.’nın olayla ilgili şikâyetçi olduğu öğrenildi.

Göğsünü direksiyona çarpması nedeniyle nefes almakta güçlük çektiği belirtilen Y.A., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından yaşanan saldırı iddiasıyla ilgili inceleme başlatılırken, olayın tüm yönleriyle yapılacak soruşturmanın ardından netlik kazanması bekleniyor.