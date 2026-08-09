Rasim Özdenören Mahallesi bölgesinde çıkan ve nedeni henüz belirlenemeyen yangına; 10 arazöz, 5 su ikmal aracı, 6 ilk müdahale aracı, 2 helikopter ve diğer kurumlara ait 5 su ikmal aracı sevk edildi. Yangında toplam 85 personel görev aldı.

Ekiplerin havadan ve karadan gerçekleştirdiği yoğun müdahalenin ardından yangın, saat 15.55 itibarıyla kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenemedi. Orman ekipleri ve destek veren kurumların çalışmalarıyla kontrol altına alınan yangında, bölgede soğutma faaliyetleri devam ediyor.