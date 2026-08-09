Kahramanmaraş’ta kadınların üretime ve iş hayatına katılımını destekleyen meslek edindirme kursları, kadın girişimcilere yeni fırsatlar sunuyor. Deprem sonrasında belediyenin açtığı kurslara katılan Dilek Gülçin de aldığı eğitimlerle kendi işini kuran kadınlardan biri oldu.

Yaklaşık iki yıl boyunca çeşitli kurslarda eğitim alan ve belgelerini tamamlayan Gülçin, iki yıldır kendi işyerinde üretim yapıyor. Üç yıldır düzenlenen fuar etkinliklerinde Büyükşehir Belediyesinin kadın girişimcilere yönelik oluşturduğu stantlarda da ürünlerini sergiliyor.

Kendi emeğiyle üretim yaparak ayakta durmanın önemine dikkat çeken Gülçin, diğer kadınlara da çağrıda bulundu.

Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı’nda da stant açan Gülçin, hazır giyim ürünleri satmadığını, tüm ürünleri kendisinin dikerek ürettiğini belirtti. El emeği ürünlerini fuar ziyaretçileriyle buluşturan Gülçin, kendi işini kurmak isteyen kadınlara meslek edindirme kurslarından faydalanmaları çağrısında bulundu.