Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Geleneksel Kahramanmaraş Ağustos Fuarı, birbirinden renkli etkinliklerle vatandaşlara keyifli anlar yaşatmayı sürdürüyor. Kültür ve sanat etkinliklerinin yanı sıra ailelerin birlikte vakit geçirebileceği programlara da ev sahipliği yapan fuar, şehrin sosyal yaşamına hareketlilik katıyor.

2024 yılında Başkan Fırat Görgel’in öncülüğünde yeniden Kahramanmaraşlılarla buluşturulan Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, 10 Ağustos Pazartesi günü eğlenceli bir yarışma programa ev sahipliği yapacak. Tiyatro ve sinema oyuncusu Osman Doğan’ın sunumuyla gerçekleştirilecek “Aileler Yarışıyor” programı, saat 20.00’de fuar alanında vatandaşlarla buluşacak.

Renkli görüntülere sahne olması beklenen programda aileler, farklı etaplarda karşı karşıya gelecek. Yarışmacılar bir yandan sorular ve eğlenceli oyunlarla mücadele ederken diğer yandan birlikte hareket etmenin ve takım olmanın önemini ortaya koyacak. Birbirinden eğlenceli etapların yer alacağı programın, hem yarışmacılara hem de izleyicilere keyifli dakikalar yaşatacak. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 10 Ağustos Pazartesi günü saat 20.00'de gerçekleştirilecek "Aileler Yarışıyor" etkinliğine tüm vatandaşlar davet edildi.