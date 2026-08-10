Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin 20 yıllık aranın ardından yeniden hayata geçirdiği ve her gün on binlerce vatandaşı ağırlayan Geleneksel Ağustos Fuarı, birbirinden renkli etkinliklerle şehrin sosyal yaşamına yön vermeye devam ediyor. Fuar, bu kez Karadeniz müziğinin güçlü ve sevilen seslerinden Ekin Uzunlar'ı konuk etmeye hazırlanıyor.

KAFUM'da Unutulmaz Bir Müzik Ziyafeti

Enerjinin bir an olsun düşmeyeceği, yediden yetmişe herkesin şarkılara eşlik edeceği bu özel konser, 11 Ağustos Salı günü saat 21.30’da KAFUM’da gerçekleştirilecek. Kendine has yorumu, muazzam kemençe performansı ve sahne enerjisiyle adından söz ettiren Ekin Uzunlar; "Doğru Sevda", "Geliyorum Yar", "Hüznün Gemileri" ve "Son Bir Kez" gibi dillerden düşmeyen en güzel eserlerini Kahramanmaraşlı sevenleri için seslendirecek.

Büyükşehir Belediyesinden Tüm Vatandaşlara Davet

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden yapılan resmi açıklamada, tüm bu coşku dolu konserin tamamen ücretsiz olduğu belirtildi. Şehir merkezinden ve çevre ilçelerden katılmak isteyen tüm vatandaşlar bu büyük müzik ziyafetine davet edilirken, Ağustos Fuarı'nın sunduğu bu kültürel buluşmanın kente unutulmaz anlar yaşatması bekleniyor.