Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve hayırseverlerin iş birliğiyle kentin dört bir yanında sosyal yaşam alanları güçlenmeye devam ediyor. Elbistan ilçesine bağlı Karahasanuşağı Mahallesi’nde, Altun ailesinin öncülüğünde inşa edilen İdris Altun Taziye ve Kültür Evi, protokolün ve çok sayıda vatandaşın katıldığı coşkulu bir törenle hizmete açıldı.

Geniş Katılımlı Açılış Töreni

Elbistan'daki bu anlamlı açılış törenine; AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, Elbistan Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel, Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç, Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz, ilçe başkanları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

"En Kıymetli Miras Geride Bırakılan Güzel Hatıradır"

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren hayırsever İş İnsanı İlyas Altun, projenin temel amacının mahalle sakinlerinin bir araya gelebileceği sıcak bir yuva kazandırmak olduğunu belirtti. Altun, "Altun ailesi olarak bu konağı köyümüze bir eser kazandırmak niyetiyle yaptırdık. İnsanın dünyada bıraktığı en kıymetli miras malı mülkü değil, geride bıraktığı hayır ve güzel hatıradır. İnşallah burada güzel sohbetler edilecek, büyüklerimiz hatırlanacak ve gençlerimiz bir araya gelecektir" dedi.

AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül ise yapının bir taziye evinden öte adeta külliye niteliği taşıdığına dikkati çekerek emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Başkan Fırat Görgel: "Elbistan'a 2,2 Milyar TL Değerinde Altyapı Yatırımı Yaptık"

Açılışta Kahramanmaraş genelinde ve Elbistan'da yürütülen çalışmalara değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, deprem sonrasında devletin tüm kurumlarıyla bölgede büyük bir kenetlenme sergilediğini ifade etti.

"Karahasanuşağı’nda yaşayan vatandaşlarımızın gösterdiği birlik ve beraberliğe hayran kalmamak mümkün değil. Bu eserin içerisinde çocuklarımız anılar biriktirecek; bu mekân bazen mutlu günümüze bazen de hüzünlü günlerimize tanıklık edecek. Emeği geçen İdris Altun Bey’e ve tüm ailelerimize şükranlarımı sunuyorum."

Konuşmasında Elbistan'daki yatırımlara da ayrı bir parantez açan Başkan Görgel, "Kahramanmaraş'ın her noktasında olduğu gibi Elbistan'da da büyük yıkımlar yaşadık. Ancak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Yeni Kahramanmaraş'ı kurma noktasında büyük bir mücadele veriyoruz. Bugüne kadar Elbistan'a 2,2 Milyar TL değerinde altyapı yatırımı yaptık. 2027’nin ilk çeyreğinde altyapıyı tamamen tamamlamayı planlıyoruz" müjdesini verdi.

"Toplum ve Kamu İçin Yapılan İşler Salih Ameldir"

Törende söz alan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu da toplum yararına yapılan her türlü hizmetin büyük birer salih amel olduğuna vurgu yaparak, Karahasanuşağı Mahallesi'ne kazandırılan bu modern tesisin hayırlı olmasını diledi ve emeği geçen hayırseverlere teşekkür etti.