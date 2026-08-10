Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde kapılarını açan ve her gün on binlerce vatandaşı ağırlayan Geleneksel Ağustos Fuarı, hızı kesilmeyen etkinlik takvimiyle göz doldurmaya devam ediyor. Fuarın dokuzuncu gününde KAFUM'da gerçekleştirilen iki özel program, her yaştan ziyaretçiye hem eğlenceli hem de öğretici anlar yaşattı.

Sertaç Abi’den Çocuklara Teknoloji ve Dijital Oyun Mesajları

Günün ilk programında, sosyal medyada çocukların büyük bir ilgiyle takip ettiği Sertaç Abi, KAFUM sahnesinde minik hayranları ve ebeveynleriyle bir araya geldi. Samimi ve enerjik sunumuyla büyük beğeni toplayan Sertaç Abi; Filistin meselesi, boykot ürünleri ve dijital oyun dünyasının geçmişten günümüze olan değişimini ele aldı.

Söyleşide dijital oyunların yalnızca bir eğlence aracı olmadığını vurgulayan Sertaç Abi, oyunların doğru ve dengeli kullanıldığında öğrenme ve gelişime katkı sunduğunu belirtti.

Ekran başında geçirilen sürenin sınırlandırılması gerektiğini belirten ünlü isim, "Teknoloji hayatımızın bir parçası. Önemli olan, onun bizi yönetmesine izin vermemek. Oyun oynamak eğlenceli olmalı ama sağlığımıza ve derslerimize zarar vermemeli" diyerek çocuklara önemli tavsiyelerde bulundu.

"Bu Konserde Mikrofon Sende" ile KAFUM’da Müzik Şöleni

Fuarın dokuzuncu gününün ikinci etkinliğinde ise yazar ve anlatıcı Zeynep Betül Akyıldız öncülüğünde hayata geçirilen “Bu Konserde Mikrofon Sende” programı düzenlendi. Klasik konser atmosferinden uzak, tamamen katılımcı odaklı olan bu özel etkinlikte mikrofon doğrudan ziyaretçilere uzatıldı.

Sesine güvenen vatandaşlar sahneye çıkarak sevdikleri şarkıları seslendirirken, Zeynep Betül Akyıldız da gitarıyla onlara eşlik etti. Fuar alanını dolduran izleyicilerin alkışlarıyla destek verdiği etkinlik, samimi ve neşeli görüntülere sahne olarak Kahramanmaraşlılara unutulmaz bir akşam yaşattı.